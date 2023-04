Tras el debate en Edomex, Delfina Gómez califica su participación con 8, porque ‘le faltó precisar’

Tras el primer debate llevado a cabo el jueves 20 de abril, la candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia” por el Estado de México, Delfina Gómez, explicó que su participación en el evento con Alejandra del Moral, la candidata por la alianza “Va por Estado de México” merece una calificación de “ocho”.

En entrevista para medios de comunicación, durante su visita al municipio de Ixtapaluca, al oriente de Edomex, mencionó que le faltó ser más “precisa en sus respuestas”, mientras que se limitó a no dar una calificación a la abanderada del PRI, PAN y PRD.

La morenista explicó que “en el caso mío yo me pondría un 8; me falto a lo mejor precisar más las propuestas [...] y la otra es que considero que debemos aperturar más la aclaración, he sido muy prudente y esa prudencia algunos la llaman de otra manera”, para el medio de comunicación Milenio.

