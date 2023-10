“Tuvimos suerte”, dice AMLO tras valorar daños en Acapulco por el huracán ‘Otis’

“Eso es lo que tenemos que resolver, caminos, las cales, el agua, la luz. Lo básico. Y que no tengamos una crisis de consumo, que se tengan los alimentos básicos y eso es lo que estamos haciendo”.

El jefe del Ejecutivo aseveró que los avisos se hicieron en tiempo por diversos canales , no solamente en redes sociales, sino que incluso hubo perifoneo, por lo que rechazó que haya faltado difusión.

“Entonces, sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos sufriendo muchas pérdidas de vidas humanas”.

Refirió que el meteoro no tocó tierra en una zona despoblada, sino en la bahía de Acapulco, donde había alrededor de un millón de personas.

“Yo sí creo que tuvimos suerte. La naturaleza, el creador, nos protegió, aun con la furia del huracán, pues al parecer, todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron. Pero todo indica que aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante”.

En la mañanera de este viernes, el mandatario declaró: “El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo. Una persona que pierda la vida es algo lamentable”.

Destaca a las Fuerzas Armadas

En la atención a este tipo de tragedias, señaló, las fuerzas armadas son fundamentales, pues cuentan con la mayor organización para esto.

“Contamos con el apoyo de las fuerzas armadas, es importantísimo, por la forma en que están organizados. (La Secretaría de) Gobernación no tiene la organización que se requiere para esos casos, (la Secretaría de) Comunicaciones no lo puede todo, Bienestar, los gobiernos estatales, municipales no tienen la capacidad para enfrentar una emergencia de estas dimensiones”.

“La mayor organización logística y de protección a la población civil es la de las fuerzas armadas. Yo les diría, en caso de desastres, emergencias, son las fuerzas armadas y para restablecimiento de servicio de energía eléctrica, los trabajadores electricistas. Y desde luego los trabajadores del servicio de agua, comunicaciones. Pero lo básico, recae en las fuerzas armadas”.

Indicó que ejemplo de ello es que elementos de la Defensa lograron de manera rápida la apertura de la autopista del Sol y otros caminos.

“Ya se estaba avanzando, pero llegan los ingenieros militares con equipo de gran capacidad, y rápido se resuelve; lo mismo en el caso de Marina, ya tienen desde ayer en la tarde, antier en la tarde, ¿cuántos helicópteros, diez, para transporte aéreo, y una embarcación?”.

