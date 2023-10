Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO, asciende en el Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt

a) Contribuir a la consolidación de líneas de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías o innovación; b) Realizar aportaciones relevantes y pertinentes a las humanidades, las ciencias, las tecnologías o la innovación, especialmente la atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos que impulsa el CONACYT; c) Contar con liderazgo nacional reconocido por su trayectoria académica, docente y profesional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación; d) Haber colaborado con diversas instituciones públicas de educación superior o centros de investigación públicos del país; e) Haber dirigido o codirigido trabajos para la obtención del grado de maestría o doctorado en México o haber participado en comités tutorales de posgrado. Estos requisitos se acreditarán con la carta institucional de la autoridad con atribuciones para tal efecto, y f) Haber contado con la distinción de Investigadora o Investigador Nacional nivel 1 en al menos dos ocasiones o una trayectoria equivalente;

EL CURRICULUM DE BEATRIZ GUTIÉRREZ MULLER

Estudió inglés durante un año en Virginia, Estados Unidos de América. Continuó su educación superior en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, donde se tituló en Ciencias de la Comunicación con una tesis sobre medios de comunicación en las leyes electorales federales.

Obtuvo la Maestría en Letras Iberoamericanas por la misma institución con la una tesis sobre el arte de la memoria en la Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.

Se doctoró en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa con una tesis tentativamente sobre la teoría del héroe de Mijail Bajtin en La constancia y paciencia del santo Job, de Francisco de Quevedo.

Ha cursado diversos diplomados en estudios electorales, historia de la filosofía y filosofía hermética.

Literatura, historia y filosofía están presentes tanto en su obra creativa como en sus investigaciones. Sus temas de trabajo giran alrededor de los textos de la Conquista y los Siglos de Oro de la literatura castellana.

Ha sido profesora universitaria, locutora de radio, periodista en radio y televisión, funcionaria pública en el Gobierno del Distrito Federal.

Actualmente, es investigadora de tiempo completo y autora de poemas, crónicas, cuentos y novelas.

Fuente: Enciclopedia de la literatura en México

AMLO LA DEFENDIÓ EN 2020

En noviembre de 2020, cuando Beatriz Gutiérrez alcanzó el primer nivel del SNI, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que fue un proceso de varios años y negó que haya sido alguna imposición de su gobierno.

“Mi esposa Beatriz, pues es académica, está en una universidad, da clases y hace investigación, y tiene publicaciones de su profesión; entonces, hace como dos años, presentó examen para ingresar al sistema de investigadores, Sistema Nacional de Investigadores, y la calificaron como candidata, que es el primer nivel, candidata a investigadora, ya perteneciendo al Sistema Nacional de Investigadores, pero como candidata”.

“Luego viene de nuevo la promoción, ahora creo que a 10 mil nuevos investigadores y ella presentó también su examen y ya le dan categoría de nivel 1, investigadora nivel 1, que era el que correspondía, pero se sometió a todo el procedimiento”.

“Entonces, los que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos, dieron a conocer que era una imposición. Nosotros no hacemos eso; además, aprovecho para aclararlo”.

Con información de Aristegui