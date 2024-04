Un hombre se prende fuego cerca del tribunal donde se juzga a Trump

Por Nate Schweber and Matthew Haag

Las autoridades identificaron al hombre como Max Azzarello, de 37 años. Días previos estuvo mostrando varios carteles, entre ellos uno que afirmaba que Trump y Biden estaban “a punto de darnos un golpe de Estado fascista”.

Un hombre se prendió fuego el viernes por la tarde cerca del tribunal del bajo Manhattan donde se realizaba el proceso de selección de los miembros del jurado para el juicio penal contra el expresidente Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: SAT dispara impuesto contra ahorradores

El hombre, que había deambulado fuera del tribunal penal de Manhattan a principios de esta semana, se empapó con una sustancia acelerante alrededor de la 1:35 p. m. en Collect Pond Park, del otro lado de la calle del tribunal. Los espectadores gritaron y empezaron a correr, y pronto las llamas de color naranja brillante envolvieron al hombre. Antes de prenderse fuego, lanzó al aire panfletos con teorías conspirativas contra el gobierno.

La gente se apresuró a intentar apagar las llamas, pero la intensidad del calor se podía sentir desde cierta distancia.

Al cabo de uno o dos minutos, llegaron decenas de policías, quienes corrieron y treparon por las barricadas para extinguir las llamas. El hombre fue subido a una ambulancia, la cual arrancó a toda velocidad. Según las autoridades, fue trasladado a la unidad de quemados de un hospital en estado crítico y con pocas probabilidades de sobrevivir.

Las autoridades municipales identificaron al hombre como Max Azzarello, de 37 años, oriundo de St. Augustine, Florida. Azzarello había aparecido fuera del juzgado el jueves, sosteniendo un cartel en el que aparecía la dirección de un sitio web en el que se habían publicado los mismos panfletos. El mensaje superior del sitio web dice: “Me he prendido fuego fuera del juicio a Trump”.

Azzarello paseó por el bajo Manhattan a principios de esta semana. El miércoles estuvo en Washington Square Park sosteniendo un cartel que criticaba a la Universidad de Nueva York antes de trasladarse el jueves al Collect Pond Park.

En el parque, Azzarello mostró varios carteles el jueves y en un momento le gritó a un grupo de periodistas que estaban allí reunidos: “¡La mayor primicia de su vida o te devolvemos el dinero!”. Uno de sus carteles afirmaba que Trump y el presidente Biden estaban “a punto de darnos un golpe de Estado fascista”.

En una entrevista ese día, dijo que sus puntos de vista críticos sobre el gobierno estadounidense habían sido moldeados por su investigación sobre Peter Thiel, el multimillonario de la industria de la tecnología y provocador político que es un importante donante de campaña, y sobre las criptomonedas.

Azzarello dijo que se había trasladado desde Washington Square Park porque con el clima frío, pensó que más personas estarían en los alrededores del tribunal.

“Trump forma parte de eso”, dijo Azzarello el jueves. “Es una cleptocracia secreta, y solo puede conducir a un golpe de Estado fascista y apocalíptico”.

Azzarello llegó a Nueva York en algún momento después del 13 de abril, según la policía, y su familia en San Agustín no supo de su paradero hasta después del incidente. Aunque Azzarello estuvo recientemente en Florida, tenía conexiones con la zona de la ciudad de Nueva York y trabajó para el representante Tom Suozzi durante su campaña de 2013 para el cargo de ejecutivo del condado de Nassau en Long Island.

Un hombre en una dirección de Brooklyn asociada con un posible familiar de Azarello declinó hacer comentarios el jueves.

Durante el año pasado, sin embargo, el comportamiento de Azzarello pareció volverse más errático. En 2023 fue detenido tres veces por cargos de delitos menores en Florida, y en agosto publicó en línea que acababa de pasar tres días en un hospital psiquiátrico.

Ese mismo mes, mientras cenaba en el Hotel Casa Monica de San Agustín, arrojó una copa de vino contra un autógrafo enmarcado del expresidente Bill Clinton. Dos días después, el 21 de agosto, se presentó de nuevo en el hotel, se quitó la ropa hasta quedarse solo en interiores y les gritó obscenidades a los huéspedes mientras ponía música a todo volumen con una bocina.

Tres días después, la policía lo detuvo por vandalizar y romper carteles de varios negocios. Se llevó un cartel de control de plagas del patio de un negocio que advertía a los transeúntes que mantuvieran alejados a niños y mascotas por su seguridad. En declaraciones a la policía, dijo que “la empresa de control de plagas estaba allí para exterminar a niños y perros”.

Su ficha policial muestra a Azzarello sacando la lengua.

Además de su sitio web, Azzarello también era activo en las redes sociales, promoviendo ideas antigubernamentales en Instagram. La mayoría de sus publicaciones en línea antes de la primavera de 2022 eran sobre sus viajes y su familia, y señaló que su madre murió en abril de 2022 por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Aproximadamente un año después, publicó una foto de lo que parecía ser su tarjeta de vacunación contra la COVID-19, pintarrajeada con las palabras “Super Ponzi” y el símbolo del bitcóin.

Las personas que presenciaron el incidente dijeron que no podían creer cuando vieron a Azzarello, que se encontraba en una zona del parque reservada a los partidarios de Trump, lanzando los panfletos al aire y luego las llamas lo envolvieron y ascendían hacia el cielo. Azzarello, que vestía jeans y una camiseta color gris oscuro, cayó al suelo en medio del fuego.

Algunos de los panfletos se referían a la Universidad de Nueva York como un “frente mafioso” y también mencionaban al expresidente George W. Bush, al exvicepresidente Al Gore y al abogado David Boies, quien representó a Gore en el recuento de las elecciones presidenciales de 2000. Otro panfleto contenía teorías conspirativas antigubernamentales, aunque no apuntaban en una dirección política discernible.

La mayoría de los oficiales que respondieron al incidente el jueves corrieron desde el tribunal, que está a unos cientos de metros al otro lado de la calle; algunos tuvieron dificultades para llegar inmediatamente adonde estaba Azzarello debido a las barricadas de acero del parque.

Al Baker, portavoz del sistema judicial, dijo que el cronograma de juicios no será afectado por el incidente, aunque un funcionario del tribunal había sido trasladado al hospital por los efectos de la inhalación de humo.

Fred Gates, de 60 años, afirmó que estaba montando su bicicleta por el parque cuando se detuvo a observar a los partidarios de Trump y vio a Azzarello preparándose para prenderse fuego. Gates dijo que pensó que era una broma o una actuación hasta que vio las llamas.

Otro testigo, Gideon Oliver, abogado de derechos civiles, dijo que vio humo saliendo del parque y un funcionario del tribunal salió corriendo de un edificio con un extintor.

“Cuando vi y olí el humo pensé que alguien, supuse que uno de los manifestantes pro-Trump, había encendido un fuego en el parque”, dijo Oliver. “Cuando vi a la policía y a los funcionarios judiciales corriendo, pensé que podría tratarse de una bomba”.

Azzarello se mantuvo erguido mientras se vertió el acelerante encima y luego sostuvo una llama a la altura del pecho. Mientras las personas más cercanas huían, otras gritaban al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer.

Gritos y alaridos —aunque no de él— llenaron el aire mientras las llamas lo consumían y se desplomaba lentamente.

c. 2024 The New York Times Company