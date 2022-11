Un panda rojo, una piedra y un tuit: la razón por la que CNDH exige explicaciones a un consejero

TE PUEDE INTERESAR: Desautorizan a Piedra Ibarra por pronunciarse ante reforma electoral

“La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que l@s 6 alt@s funcionari@s de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video”, escribió en Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos criticaron como “lamentable” la publicación de Saaverdra y otros cuestionaron las prioridades de la CNDH.