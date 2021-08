Usar ivermectina para tratar COVID está mal, advierte la FDA; “no eres un caballo ni una vaca”

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) alertó sobre el peligroso y cada vez más frecuente uso de la ivermectina para tratar covid-19 en Estados Unidos que ha provocado a muchas personas a ser hospitalizadas por usar este medicamento usado en caballos y vacas.

“No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos ustedes. Paren”, exigió la FDA en Twitter.

La FDA no ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir covid-19 en humanos, pero sí está avalado para tratar a personas con estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis, causadas por gusanos parásitos, informó en un comunicado.

“Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos parásitos y existen formulaciones tópicas (en la piel) para los piojos y afecciones de la piel como la rosácea. La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar virus)”, indicó.

Alertó que tomar grandes dosis de este medicamento es peligroso y puede causar daños graves, que no especificó, pero sí señaló que si tiene una receta para un uso aprobado por la FDA que sea de una fuente legítima y la use exactamente como la recetaron.

“Es importante tener en cuenta que estos productos son diferentes de los que se usan para las personas y que son seguros cuando se usan según las prescripciones para animales únicamente”, afirmó.

Destacó que, ante la pandemia actual que se hace eterna, “tal vez no sea sorprendente que algunos consumidores estén buscando tratamientos no convencionales, no aprobados ni autorizados por la FDA. Aunque esto es comprensible, tenga cuidado”, señaló en un comunicado fechado el 21 de agosto.

Te puede interesar: Medicamentos ya conocidos y baratos, podrían ayudar a tratar el COVID-19

Señaló que usar cualquier tratamiento para covid-19 que no esté aprobado o autorizado por la FDA, a menos que sea parte de un ensayo clínico, puede causar daños graves.

Indicó que se están realizando algunas investigaciones iniciales para ver si es posible tratar covid-19 con este medicamento. Destacó que hay mucha información errónea sobre el uso de la ivermectina sobre que está bien tomar grandes dosis, pero eso está mal, aseveró.

Afirmó que la ivermectina aprobada puede interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes y también se puede sufrir una sobredosis que puede causar náuseas, vómitos, diarrea, hipotensión, (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y urticaria), mareos, ataxia (problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte.

“La ivermectina se usa a menudo en Estados Unidos para tratar o prevenir los parásitos en los animales. La FDA ha recibido múltiples informes de pacientes que han requerido apoyo médico y han sido hospitalizados después de automedicarse con ivermectina para caballos”, advirtió.

“Nunca use medicamentos destinados a animales en usted mismo. Las preparaciones de ivermectina para animales son muy diferentes de las aprobadas para humanos”, agregó.

La advertencia de la FDA surgió luego de que el Departamento de Salud del Estado de Mississippi, Estados Unidos, anunció que un número cada vez mayor de personas estaban usando la ivermectina para “prevenir” covid-19.

En ese estado, donde solo el 37% de la población está completamente vacunada, más de 2/3 de las llamadas al centro de control de intoxicaciones se relacionaban con la ingesta de fórmulas de ivermectina compradas en centros de suministros de ganado, indicó el Departamento de Salud del Estado, en un comunicado.