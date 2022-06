$!Venden garrafones en NL, hasta en 700 pesos... ¡y sin agua!

De igual manera un usuario de Facebook ofertó garrafones vacíos en 500 pesos y con agua Bonafont en mil pesos.

Al margen de si el negocio es real o falso, la publicación existe y ha alcanzado un gran número de reacciones y comentarios de muchas personas que se han expresado molestas, pues consideran que la presunta vendedora ha tratado de aprovecharse de la falta de agua en todo el estado.

“Al ver que su oferta había causado impacto, la mujer escribió “solo gente seria”, esto tal vez con el objetivo de no entrar en falsas negociaciones.

“Ni el recibo de agua me sale tan caro que este garrafón”. “Gente abusiva seguro son los que faltan en las tiendas han de ser robados”. “Es real amiga andas muy necesitada”. “Se me hace que no te dieron utilidades en tu trabajo”, fueron algunos de los comentarios que usuarios escribieron a la persona encargada de lanzar la oferta.

El ayuntamiento de Juárez, Nuevo León ha sido uno de los más golpeados por la falta del suministro de agua. En algunas colonias de ese municipio, vecinos han reportado que tienen más de una semana sin una gota de agua en sus hogares.

Nuevo León atraviesa la peor sequía en los últimos 20 años, de acuerdo con autoridades estatales la cual se vio agravada esta semana por una fuga en la Presa El Cuchillo, la cual dejó sin agua a seis municipios del área metropolitana: Apodaca, Guadalupe, Juárez, Escobedo, García y San Nicolás.