Venezuela aprueba referéndum para reclamar soberanía sobre una franja de Guyana

Los venezolanos aprobaron un referéndum convocado por el gobierno de Nicolás Maduro para reclamar la soberanía sobre una parte de Guyana rica en petróleo y minerales, anunció la autoridad electoral del país.

Se pudieron ver pocos votantes en los centros de votación durante el período de votación para el referéndum de cinco preguntas, pero el Consejo Nacional Electoral afirmó haber contado más de 10.5 millones de votos.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan terribles historias sobre abusos cometidos a mujeres por terroristas de Hamás en Israel, en el ataque del 7 de octubre

El consejo, sin embargo, no explicó si el número de votos equivalía a un elector o si era la suma de cada respuesta individual.

Venezuela ha argumentado durante mucho tiempo que el territorio fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo. Pero Guyana considera el referéndum un paso hacia la anexión y la votación tiene a sus residentes nerviosos.

Se preguntó a los votantes venezolanos si apoyan el establecimiento de un estado en el territorio en disputa, conocido como Esequibo, la concesión de ciudadanía a los residentes actuales y futuros del área y el rechazo de la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas para resolver el desacuerdo entre los países sudamericanos.

“Ha sido un éxito total para nuestro país, para nuestra democracia”, dijo Maduro a sus seguidores reunidos en Caracas, la capital, después de que se anunciaran los resultados, antes de resaltar el “muy importante nivel de participación del pueblo” en el referéndum.

A lo largo del domingo no se formaron largas filas propias de eventos electorales afuera de los centros de votación en Caracas. Aún así, antes de que finalizara la sesión de votación de 12 horas, la máxima autoridad electoral del país, Elvis Amoroso, anunció que las urnas permanecerían abiertas durante dos horas más debido a lo que describió como una “participación masiva”.

Si la cifra de participación ofrecida por Amoroso se refiere a votantes, significaría que más personas votaron en el referéndum que por Hugo Chávez, mentor y predecesor de Maduro, cuando fue reelegido en la contienda presidencial de 2012. Pero si equivale a cada respuesta individual marcada por los votantes, la participación podría caer hasta 2,1 millones de votantes.

La actividad en los centros de votación del domingo en Caracas palideció en comparación con las filas de horas que se formaron fuera de las urnas durante las primarias presidenciales celebradas por una facción de la oposición en octubre sin asistencia del Consejo Nacional Electoral.

Más de 2,4 millones de personas participaron en las primarias, una cifra que los funcionarios del gobierno declararon matemáticamente imposible dada la cantidad de centros de votación disponibles y el tiempo que le toma a una persona emitir un voto en papel. Los medios estatales atribuyeron la falta de tiempos de espera el domingo a la rápida velocidad con la que la gente emitía su voto electrónico.

Maduro dijo a sus partidarios que celebraban los resultados que sólo le tomó 15 segundos votar la madrugada del domingo.

La Corte Internacional de Justicia ordenó el viernes a Venezuela no tomar ninguna medida que altere el control de Guyana sobre Esequibo, pero los jueces no prohibieron específicamente a los funcionarios llevar a cabo el referéndum de cinco preguntas del domingo. Guyana había pedido al tribunal que ordenara a Venezuela suspender parte de la votación.

Aunque las implicaciones prácticas y legales del referéndum siguen sin estar claras, en comentarios que explican el veredicto del viernes, la presidenta de la corte internacional, Joan E. Donoghue, dijo que las declaraciones del gobierno de Venezuela sugieren que “está tomando medidas con miras a adquirir control y administración del territorio en disputa”. “

“Además, funcionarios militares venezolanos anunciaron que Venezuela está tomando medidas concretas para construir una pista de aterrizaje que sirva como ‘punto de apoyo logístico para el desarrollo integral del Esequibo’”, dijo.

El territorio de 61.600 millas cuadradas (159.500 kilómetros cuadrados) representa dos tercios de Guyana y también limita con Brasil, cuyo Ministerio de Defensa a principios de esta semana en un comunicado dijo que ha “intensificado sus acciones de defensa” y ha aumentado su presencia militar en la región como resultado de la disputa.

Esequibo es más grande que Grecia y rico en minerales. También da acceso a una zona del Atlántico donde el gigante energético ExxonMobil descubrió petróleo en cantidades comerciales en 2015, lo que llamó la atención del gobierno de Maduro.

El gobierno de Venezuela promovió el referéndum durante semanas, enmarcando la participación como un acto de patriotismo y a menudo confundiéndolo con una muestra de apoyo a Maduro.

Venezuela siempre ha considerado a Esequibo como propio porque la región estaba dentro de sus fronteras durante el período colonial español, y durante mucho tiempo ha disputado la frontera decidida por árbitros internacionales en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica.

Ese límite fue decidido por árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos representó a Venezuela en el panel en parte porque el gobierno venezolano había roto relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

Los funcionarios venezolanos sostienen que estadounidenses y europeos conspiraron para engañar a su país y arrebatarles la tierra y argumentan que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló efectivamente el arbitraje original.

Guyana, el único país de habla inglesa en América del Sur, sostiene que el acuerdo inicial es legal y vinculante y pidió a la Corte Internacional de Justicia en 2018 que lo dictamine como tal, pero faltan años para tomar una decisión.

Los votantes tuvieron que responder el domingo si “acuerdan rechazar por todos los medios, de conformidad con la ley”, la frontera de 1899 y si apoyan el acuerdo de 1966 “como único instrumento jurídico válido” para alcanzar una solución.

“Vine a votar porque el Esequibo es nuestro, y espero que lo que vayan a hacer lo piensen bien y recuerden nunca poner en riesgo la paz”, dijo el comerciante Juan Carlos Rodríguez, de 37 años, tras votar en un centro de Caracas donde sólo un puñado de personas hacía cola.

Maduro había puesto todo el peso de su gobierno en el esfuerzo. La música con temática del Esequibo, las lecciones de historia televisadas a nivel nacional, los murales, los mítines y el contenido de las redes sociales ayudaron al gobierno a desviar la atención de la gente de asuntos urgentes, incluida la creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre Maduro para que liberara a los presos políticos y a los estadounidenses detenidos injustamente, así como para que garantizara condiciones libres y justas en las elecciones presidenciales del próximo año.

En un recorrido por los centros de votación de Caracas realizado por The Associated Press, en algunos de ellos se pudieron ver filas de unas 30 personas, mientras que en otros los electores no tuvieron que esperar nada para emitir su voto. Eso contrasta con otros procesos electorales en los que cientos de personas se reunieron afuera de los centros de votación desde el principio.

Ángela Albornoz, organizadora de base del partido gobernante, dijo a la AP que estimaba que entre el 23% y el 24% de los electores asignados a su centro de votación emitieron su voto el domingo. Albornoz, de 62 años, dijo que esa cifra estaba por debajo de sus expectativas para un evento destinado a reunir a todos los venezolanos “sin importar política”.

El presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, trató el domingo de tranquilizar a los guyaneses preocupados por el referéndum, diciéndoles que “no tienen nada que temer durante las próximas horas, días y meses venideros”. Dijo que Guyana está utilizando la diplomacia como su “primera línea de defensa” y está trabajando continuamente para garantizar que sus fronteras “permanezcan intactas”.

“Quiero advertir a Venezuela que esta es una oportunidad para que demuestren madurez, una oportunidad para que demuestren responsabilidad, y los llamamos una vez más a unirse a nosotros para permitir que el Estado de derecho funcione y determine el resultado de este conflicto controversial”, dijo Ali.