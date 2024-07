¿Quién es Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad durante sexenio de Claudia Sheinbaum?

• García Harfuch tiene 41 años y es originario de Cuernavaca, Morelos.

• Es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección Federal de Seguridad y exdirigente del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, actriz y cantante cuyo nombre artístico es María Sorté.

• Licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

• Cuenta con diversos cursos, entre los que destacan el diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, impartido por el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, auspiciado por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

• El primer trabajo de García Harfuch fue como gerente de la Red Inmobiliaria El Ángel, SA de CV.

• El 1 de septiembre de 2008, ingresó a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

• Fue condecorado en dos ocasiones por la Policía Federal, la primera en el año 2012, al Mérito Policial Segunda Clase y en 2014, al Mérito Policial Primera Clase.

• De diciembre 2012 a agosto de 2014, fue Coordinador Estatal de la Policía Federal en el estado de Guerrero. Estuvo asignado a la División de Gendarmería para apoyar en el diseño del despliegue de dicha corporación y la puesta en marcha de sus operaciones.

• De marzo de 2015 a noviembre de 2016 asumió el cargo de Titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

• En 2016, asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal y fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR).

• El 3 de junio de 2019 presentó su renuncia a la AIC, y en junio a octubre de este año se desempeñó como Jefe General de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.