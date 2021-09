Víctimas y familiares tomaron instalaciones de la CNDH; denuncian filtración de sus expedientes

Un grupo de manifestantes, en el que se encuentran víctimas de violencia y sus familiares, tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicadas en la Ciudad de México. Piden la destitución de funcionarios, pues denuncian que información personal y de sus casos ha sido filtrada.

Cerca de las 13:00 horas de ayer, el grupo de manifestantes llegaron a las instalaciones de la CNHD, ubicadas en la carretera Picacho–Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, sin afectar la vialidad, según reportó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

En redes sociales el grupo “Colectiva Latinas Guerreras En Movimiento” denunció que pasada más de una hora de la toma hubo represión hacia las víctimas que se manifestaban en la CNDH.

Además, aseguraron que una bebé que se encontraba entre las personas manifestantes había sido gaseada.

“Queremos que dejen de estarle dando nuestros expedientes a Yesenia Zamudio. Ya no queremos que esa señora tenga algo de nosotras, cuando ha lucrado con todo el dolor de todas las víctimas“, denunciaron a través de videos que compartieron en Facebook.

Las víctimas y sus familiares que se manifestaron pidieron la destitución de Francisco Estrada Correa, secretario Ejecutivo de la CNDH; de Paolo Giuseppe Martínez, director de la Primera Visitaduría de la dependencia; además de Bianca Trujillo, del área de Asuntos Jurídicos de la Comisión.

“Hoy dicen que si nosotros no nos afiliamos al frente no nos van a atender”, denunció el grupo.

Más para leer: ‘Todos murieron en el basurero de Cocula’, confesó detenido por desaparición de normalistas

Además solicitaron que regrese a la atención de sus casos la “maestra Dora”, pues es la única que ha presentado avances.

“Filtraron los expedientes a una particular y estuvieron localizándonos, que si no nos uníamos a su frente no nos atenderían”, puntualizaron.

Además en los videos difundidos en redes expresaron que sus casos están bajo la recomendación 63/2020, pero no se les ha dado seguimiento.