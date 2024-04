Xóchitl Gálvez denuncia amenazas; Máynez hace campaña con Mariana Rodríguez y Sheinbaum resalta ventaja

“En el primer debate todavía subimos un poco, entonces no creo que cambie de manera importante el debate” , expresó la candidata.

ENCUENTROS PRIVADOS

La candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, puso pausa a sus actividades públicas y sostuvo únicamente eventos privados.

Luego de que circularan en redes sociales imágenes de poca asistencia a sus mítines, la aspirante aseguró que la razón de esto es que hay amenazas.

“Nos dijeron que gente que venía de la sierra había bloqueado el transporte, los amenazaron y decidimos hacer el evento con los que pudieran llegar sin necesidad de transporte”, explicó.

Gálvez Ruiz, abanderada de PRI, PAN y PRD, aseguró que nunca cancelará un evento y que lo llevaría a cabo aunque solo hubiera una persona escuchándola.

“Dejen de intimidar a los chiapanecos. Basta de cobro de piso, ¡abran los ojos, despierten, despierten chiapanecos!, no meren sus hijos su cobardía, no merecen sus hijos que ustedes no den la pelea”, reclamó.