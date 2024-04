Estados Unidos seguirá respetando la soberanía de México: Ken Salazar

“Quiero agradecer a la Corte Suprema, a la ministra Piña, y a todos ustedes que han trabajado, para llegar a este punto donde la Corte y los jueces de México, ahora tienen las Guías de Extradición, son las guías de ustedes, nosotros no más con apoyo, porque siempre se le tiene que respetar la soberanía a México, eso se tiene que hacer y eso lo vamos a hacer”, mencionó el estadounidense.

Lo que “hacemos contra la delincuencia, contra el crimen organizado, que es un esfuerzo que lo llevamos con México y como socios, eso lo hacemos todos los días. No se me pasa un día cuando yo pongo a pensar que en una de las operaciones de hace dos años que la llevó la Marina, ellos lo hicieron no los Estados Unidos, fue el gobierno de México, donde murieron 13 miembros de la Marina en esa operación”, detalló.

Salazar recordó el caso de Ovidio Guzmán, operación en la que murieron 10 soldados mexicanos para su captura y dejó una cantidad fuerte de heridos.

“En todas esas operaciones, un tiempo en el proceso de la lucha para la seguridad de los Estados Unidos y México, llega lo de las extradiciones, porque sabemos que eso lo tenemos que trabajar juntos, bajo los tratados y la ley que tenemos”, agregó el embajador.

El diplomático afirmó que la seguridad de Estados Unidos y México es una sola, ya que lo que ocurre en un país tiene impacto en el otro.

Sobre la estrategia que tienen ambas naciones contra el fentanilo, mencionó que hay mucho ruido sobre el tema y considera que hasta el momento se hace un buen trabajo en conjunto.

“Hay mucho ruido, obviamente, donde quiera sobre el fentanilo, sobre las armas que llegan de Estados Unidos y causan tanta violencia aquí en México y otros temas que son difíciles. Pero en mi opinión, llevamos de una manera histórica y haciendo un trabajo muy bueno, y tengo orgullo de ser una parte menor, pero una parte de ese trabajo que llevamos para trabajar esta relación como socios”, declaró.