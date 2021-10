Ya se normalizó obra en Dos Bocas tras “pleito de líderes”, asegura Nahle

Ciudad de México. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la actividad de construcción en la refinería Dos Bocas, donde laboran más de 25 mil trabajadores, se ha normalizado, luego de una protesta, a la que llamó “pleito de líderes”, vinculada a un asunto de un pequeño grupo de 10 ó 12 personas, integrantes de la contratista ICA Flour, y no se les va a permitir el ingreso a la planta. Rechazó que haya heridos.

“Creo que ya la empresa ICA Flour emitió un comunicado donde dice que un grupo de personas no identificadas, dentro del contrato colectivo que tienen con el sindicato hicieron ahí una agitación; se identificó, se tuvo un paro de labores en una de las áreas nada más. Ya está todo bien y los trabajadores van a reanudar, es en el paquete Uno de la refinería”, dijo la funcionaria al salir de Palacio Nacional.

Dijo que intervino la policía estatal de Tabasco y la Marina, que está dentro de la refinería para resguardar las instalaciones.

“Son 10, 12 personas que con violencia, provocaciones, intentaban ahí tener una diferencia con el sindicato que está trabajando ahí. Nosotros en todo este tiempo hemos trabajado con orden, las empresas, todas las empresas tienen el mismo tabulador, lo que trae ICA tienen su seguro social; dentro de las instalaciones hay comedores en donde se les proporciona sus alimentos, hay seguridad médica, hay clínicas, hace dos o tres semanas la secretaría de Salud envió una campaña de vacunación de Covid, se aplicaron más de 10 mil vacunas para el personal de Dos Bocas”.

Yo personalmente – agregó- he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien pero también la calidad de trabajo, muy fuerte, es un trabajo muy duro: albañilería, obras, es el sol, es el agua, entonces, que las condiciones de los trabajadores sean las mejores y se ha cumplido”.

—¿Es falso lo que dicen estos trabajadores de que no les quieren pagar horas extras?, se le preguntó.

—Es mentira, cuando hacen dobleteo de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son diez personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en el país, es una obra que va bastante bien. Es un pleito entre líderes.

—¿El operativo fue para sacar a estas personas?

—No fue para sacarlas, no entraron a la refinería, no se les permitió el ingreso desde las siete de la mañana, y ellos afuero empezaron a lanzar piedra y hacer un manifiesto ahí, por eso la seguridad de Tabasco tuvo que replegarse.

—¿Cuál es el saldo?

—Hay personas ya, ICA hizo la denuncia. No hay heridos. No tengo identificadas a estas tres personas (que en imágenes aparecen heridas) tuvieron lesiones ahí y nada de gravedad dentro del mismo ... Yo no sé que hayan utilizado, la policía estatal nos ayudo a contener porque no se les va a permitir la entrada y no se les va a permitir ya entrar a estas personas.

(Continuarán los trabajos normales). Hoy lo dijo el Presidente: hay 25 mil trabajadores adentro, y este problema este fue un problema de 300 o 200.