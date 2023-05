‘Yo jalo con el cártel’, dice alcalde de Matehuala en audio; gobernador de SLP pide se investigue

“Porque yo te digo, yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está”, dice el audio.

En un segundo audio se le escucha preocupado por fortalecer la relación asegurando que está por enfrentar un año agitado en cuestiones políticas.

“Este año viene más, yo me voy por el 50, ¿Por qué? Porque viene el político y yo tengo que entregar, tratar de recuperar lo que no recuperé [...] pero eso me vale verg* sólo yo”, señala.

Medios locales indican que el edil estaría utilizando su posición de poder en el gobierno municipal para permitir que se cometan hechos delictivos en la zona del Altiplano Potosino.