Yolanda y Celeste tienen más de un mes de desaparecidas, en Nuevo León

Aunque ya se dio con el paradero de Debanhi Escobar, aún hay otras mujeres de Nuevo León que justamente este domingo cumplieron un mes desaparecidas.

Yolanda Martínez de 26 años y Celeste Tranquilino de 16 años desaparecieron el pasado 31 de marzo y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Como ya es sabido, Gerardo Martínez padre de Yolanda, ha recorrido las calles junto a colectivos feministas exigiendo que las autoridades hagan su mayor esfuerzo para buscar a su hija.

La última vez que se le vio a Yolanda fue ese 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro en el municipio de San Nicolás de los Garza y vestía una blusa de rayas negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

En entrevista para ABC Noticias, Gerardo señaló que la Fiscalía ha sido indiferente con el caso de su hija por lo cual contrataría investigadores privados para que puedan dar con el paradero de Yolanda.

“Contrataré a dos personas que son privadas para que me hagan la investigación, que son de Estados Unidos, pero es por parte de la población. Yo no voy a contar con ellos (Fiscalía), yo no voy a seguir con su juego como sucedió como las demás personas, ellos seguirán su línea de investigación”, indicó.

Por otra parte, el caso de Celeste Tranquilino también se encuentra olvidado, pues de la menor hasta el momento no se ha sabido nada,

Ella también fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en el Centro del municipio de Juárez y vestía una blusa naranja, pantalón de mezclilla azul y tenis de colores.

Con información de ABC