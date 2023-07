2024: Traición anunciada en Morena

Claudia ha mostrado limitaciones básicas como candidata presidencial. El control de sus emociones no es lo de ella y se le perciben debilidades respecto la reciedumbre que requiere todo político, especialmente en condiciones de adversidad o incertidumbre. Acontecimientos después de la elección del Estado de México le han sido adversos, como la decisión del Presidente sobre un método de selección de candidato funcional a Marcelo Ebrard. La confianza de López Obrador abrió la puerta a la incertidumbre a partir de la falsa certeza de que el método de encuesta sería claramente favorable a Claudia y es posible que así sea, pero el problema no es ser candidata, sino ganar la elección.

Dos hechos conocidos, públicos, revelan la falta de autocontrol de Sheinbaum. El reclamo al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, en ocasión del registro de aspirantes. Claudia no previó que el incidente trascendiera públicamente, que es donde se encuentra el error, en dejarse llevar por el impulso a partir de su explicable enojo por no haberse cumplido el acuerdo implícito de no llevar porra al exterior del lugar del registro. El problema es cómo contener la emoción para que un problema no dé lugar a otro mayor, que fue el caso.

El segundo evento fue en ocasión de una entrevista con Telereportaje, medio de Villahermos, Tabasco, propiedad de la familia Sivilla, reconocido por su capacidad crítica y por el amplio interés que generan sus programas, particularmente, el conducido por Emmanuel Sibilla. La aspirante no aguantó la presión del periodista Hugo Triano a partir de preguntas relacionadas con la publicidad excesiva, tema obligado y de natural interés periodístico. El reclamo de Claudia de que la entrevista era “violenta” estuvo totalmente fuera de lugar, peor aún, dejó un testimonio de intolerancia y de falta de contención.

Marcelo Ebrard juega fuerte porque sabe que es su última posibilidad de lograr su anhelo por la presidencia. López Obrador le concedió que los aspirantes renunciaran a sus respectivos cargos y que hubiera encuestas espejo para así validar el estudio de la dirigencia del partido. Marcelo ha crecido, pero entre los electores que no votarían por Morena. Si la encuesta sólo se hiciera con el voto decidido y el potencial por el oficialismo, esto es, 65 por ciento del total de la población, la distancia entre él y Claudia se incrementaría a favor de ésta, con la posibilidad de que Adán Augusto López estuviera en segundo lugar disputando a la última su ventaja.

Marcelo ha violentado las reglas internas y las del INE en su proselitismo. Lo hace porque sabe que tiene que arriesgar. Su denuncia sobre el gasto electoral es tramposa e hipócrita. Él ha incurrido en lo mismo. La norma se viola o no se viola, no es que unos la violan más y otros menos. El golpe bajo es más que evidente y las diferencias no comprometerán la unidad, pero estarán presentes a la hora de la verdad. Claudia debería guardar temple con la seguridad de llevar ventaja.

Lo cierto es que el panorama de las últimas semanas ha cambiado. Dos eventos son significativos: la decisión de la oposición partidista de dejar en un grupo ciudadano el proceso de selección del candidato(a) presidencial y la irrupción de Xóchitl Gálvez a partir de la acción presidencial en su contra. La certeza de que Claudia sería candidata y que ganaría con claridad la elección ya no se sostiene. Ahora hay incertidumbre con una oposición confiada en que sí puede derrotar a quien resulte candidato del oficialismo. Si Xóchitl ha podido resistir y quedar con ventaja ante la embestida de López Obrador, qué sucedería con Claudia a partir de las debilidades exhibidas.

El Presidente y los suyos saben que el arribo de Marcelo a la candidatura es una suerte de traición anunciada, porque Ebrard es un político muy diferente a López Obrador. Su intención de crear el ministerio de la continuidad y poner a la cabeza al hijo de Andrés Manuel es un recurso desesperado e indigno para resolver algo sin solución. AMLO no tiene más opción que apoyar a Claudia o facilitar el triunfo de Adán Augusto para dar curso a la continuidad y no perderla al momento mismo de seleccionar candidato.

Nota para Jesús Ramírez Cuevas. No mal informe al Presidente. GCE no publicó encuesta alguna de la elección presidencial de 2012 para Milenio, como lo dijo este martes en la mañanera y es la tercera vez que lo señala.