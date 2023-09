¡A huevo de ganso! El oxímoron presidencial. La gran paradoja

Le juro que aunque he vivido toda mi vida bajo el régimen del PRI (sea el viejo, el nuevo, el local o el federal), simplemente no lo supero. Una vez que caes en cuenta del absurdo que representa una revolución institucionalizada, comienzas a buscar otros errores similares en la Matrix : “Buen reggaetón”, “artista del performance”, “cerveza light chingona”.

¿Cómo una guerrilla, un levantamiento, una sublevación creada para destruir a un régimen resulta ser al mismo tiempo el propio régimen? ¡Misterio Mariano! (Lo digo por Mariano Rodríguez, no por la Inmaculada).

El catedrático de Princeton, especialista en lengua y culturas hispanoamericanas contemporáneas, Rubén Gallo, intenta explicar un poco este enigma a los angloparlantes, quienes naturalmente asocian también el término “revolución” con la destrucción de las instituciones:

“...se refiere a la naturaleza corporativista del partido; es decir, el PRI absorbió la ‘energía disruptiva’ de la Revolución (y con ello aseguró su propia longevidad) al cooptar e incorporar a sus enemigos a su gobierno burocrático como nuevos sectores institucionales”.

¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan... O bien, el whiskey y la Fanta de naranja?

Priista como es, de cepa, del más rancio abolengo, el Presidente de la República y líder de facto de ese Revolucionario Institucional 2.0 autoproclamado Esperanza de México, Andrés Manuel López Obrador, le pide al pueblo bueno que vuelva a vaciar su mente por completo para que asimile mejor la nueva paradoja que propone y con la cual promete unificar el yin con el yang, lo absoluto con lo relativo, lo finito con lo eterno y lo salado con lo dulce, mucho mejor que la tan vilipendiada pizza hawaiana.

“Cambio con continuidad”, propone, o “continuidad con cambio” (ya no me acuerdo y es lo de menos). El caso es que en franco desafío a las leyes de la lógica, nos avisa que su sucesor, sea quien sea Claudia Sheinbaum, representará continuidad para todos aquellos que están felices con el rumbo (?) de la Nación bajo el timón del Mr. Magoo tabasqueño, pero al mismo tiempo representará un cambio para quienes no están tan, tan, tan contentos con algunas de las decisiones de su Alteza Imperial.

Es cambio y es continuidad, tan confuso como dos objetos ocupando el mismo espacio al mismo tiempo; tan difícil de concebir como la bilocación, pero posible gracias a la divinidad de nuestro Gran Tlatoani Cacamatzin Segundo.

La lógica vale pito: Sepan los lopezobradoristas de hueso colorado (¿hay de otros?) que el sucesor, sucesora o sucesore encabezará un gobierno que será una extensión del mandato de su Alteza Garnachísima, cuya ausencia de Palacio apenas y se sentirá.

Pero al mismo tiempo, AMLO manda un mensaje a quienes consideran que fue todo un poquito “too much”, que se extralimitó en algunos rubros y que es necesario un mínimo de ajustes a los que por necesidad hay que considerar un cambio.

De manera que votar por Morena en 2024 será garantía de satisfacción para conformes y para inconformes por igual. ¿“Quiobo”? ¿Quién dice que no puedes tener dos amores, que es muy complicado besar en dos bocas?

Andy puede hacer que el mítico Gato de Schrodinger esté vivo y muerto de manera simultánea y, al mismo tiempo, despachando en la segunda caja del Oxxo.

¿Qué se lo iba a impedir? ¿La lógica? ¿Las leyes de la física? Ya sabemos por dónde se pasa don Andrés las leyes, así que no le vengan con nimiedades.

Si él dice que el sucesor o sucesora representan un cambio con continuidad o una continuidad con cambio, por más que ello resulte paradójico, contradictorio, ilógico o mutuamente cancelable, ¿quién chingados se cree usted, señora mentecata, caballero impertinente, chamaquite pendeje, para cuestionar los omnipotentes designios del Señor Oxímoron?

Y si nos dice que su relevo es continuidad con cambio, es porque es cambio con continuidad. ¡A huevo de ganso!