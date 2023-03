Acontecer coahuilense: campañas, triquiñuelas y nominaciones

En el intermedio de las campañas electorales, las triquiñuelas empiezan a surgir y la preparación de la plataforma de gobierno, por si acaso el candidato tropieza, también.

El acontecer coahuilense de esta semana fue nutrido para el anecdotario del año de Hidalgo.

Iniciamos con el “informe” del rector guerrillero de la escuela de cuadros del PRI, perdón, de la Universidad de Coahuila, quien atrajo a la pléyade política del estado en el más tradicional estilo de las formalidades de un acto gubernamental en el escenario de una pretendida institución autónoma.

Con el antecedente de un patrimonio en quiebra, principalmente en lo que hace al nivel académico, ocupa el lugar 42 del ranking de 50 universidades del país, se confirma su crisis con la situación patrimonial, con boquetes de varios millones de pesos.

Y como el rector fue omiso en su referencia, mencionaré que, de entrada, la auditoría superior de la federación detectó irregularidades por más de 700 millones de pesos, a los que les hizo tango, tango, tabare y safín zafado, desaparecieron en el acto.

La práctica de nóminas fantasmas, sólo por citar un ejemplo, mediante las cuales se pagaron a los operadores electorales en las campañas de diputados y alcaldes sumaron más de 20 millones de pesos.

Con un presupuesto de 3 mil 626 millones de pesos para 67 unidades académicas, alcanzaría y de sobra si el manejo de los dineros fuera honesto y enfocado a los fines académicos, pero como ya se ha demostrado desde hace varios periodos la UAdeC, ha sido utilizada como un bastión para amortiguar el costo de campañas políticas del PRI y de formación de cuadros básicos de zombis entrenados, ante ello no hay presupuesto que aguante.

Los vientos de la sucesión en la institución empiezan a soplar y ante cualquier cálculo político se habla de sostener la misión de usarla como caja chica, y por ende imponer a algún rector manso como: el “magistrado” Efrén Ríos Vega o Alfonso Yáñez Arreola a fin de cerrar la pinza.

El destino de la UAdeC, puede ser cambiado de surgir un candidato de la base académica que destierre el estilo y regrese a la Universidad no sólo el prestigio académico sino su autonomía. Los perfiles pueden incluir por ejemplo a Valeriano Valdez, Armando Luna Canales, José María González, Federico Müller o Francisco Osorio. Pero perdón, no me acordaba que quien manda e impone no son los universitarios, sino el señor de las lomas de sierra nevada... Ups.

Otro suceso de la semana fue la nominación de un juez civil por parte del presidente del Poder Judicial de Coahuila, que lleva el mismo nombre y apellido de un exgobernador de triste memoria, que marca el inicio de los arrebatos del año de Hidalgo, que le serán impuestos a nuestra tierra tanto por el amo como por el gerente en turno.

Seguirán las elecciones de la UAdeC, la suplencia de magistrados y las disputadas notarías, amén del saqueo sexenal en ese ejercicio de echar tierra de por medio, en el pretendido triunfo de su delfinato.

Toda la maquinaria administrativa fue accionada para ese supuesto, sin embargo se habla de fugas y grietas profundas basadas en la dignidad, elemento que no ha sido considerado por los “asesores” de cabecera que basan su acción en la amenaza. Triste fin.

Y para acabar con el cuadro, al decir de mi abuela doña Lupe, durante una gira en Campeche, Rubén “N” fue reprendido por una lideresa del PRI local quien lo encaró a su arribo a la sede de ese partido y lo acusó de traidor y entreguista, espetándole que había usado un padrón electoral obsoleto en las elecciones y de haber pactado con Morena la gubernatura del estado.

Sorprendido, quedó mudo ante la interpelación en un principio de la aguerrida señora, sólo atinó a decir: “¡Me saluda a Layda, señora!”. “¡Salúdalo tú –le contestó la dama– si tienes huevos!”. ¡Haya cosa!

Me acordé de Hoffman: “Cuando el decoro es represión, lo único que los hombres carentes de dignidad tienen es hablar”.

TE PUEDE INTERESAR: Pormenores de una rara elección en esta tierra coahuilense