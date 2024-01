Alberto Baillères Gual Vs. Alberto Baillères González

Fueron varias conversaciones, la mayoría de ellas grabadas con permiso de las partes, y seré lo más apegado posible a lo que Alberto Jr. me contó en el año 2019.

No debe haber imprecisión alguna derivada de los cientos de horas invertidas en estos encuentros, pues el material fue validado por mi interlocutor y por quien fuera testigo de calidad, BC.

Vive exiliado en los Estados Unidos y otros países y no puede pisar suelo mexicano so riesgo de ser agredido, como lo fue en una cárcel de Newport Beach, California, donde estuvo detenido del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2018 por órdenes de su poderoso padre, quien valiéndose de ser uno de los dueños del Chase Bank, cuando su hijo llegó a una de las sucursales en La Jolla, California, fue aprehendido por policías del Condado de Orange.

Alberto Baillères Jr. se define como un espiritualista consumado y dice que es el único en su familia que no toma pastillas para dormir, un eufemismo con el que describe lo que él llama “la salud mental” del clan del que fue expulsado exactamente el día en que a su padre le dieron el doctorado honoris causa en el ITAM, la prestigiada institución educativa que fue fundada por su abuelo, Raúl Baillères Chávez.

Tal distinción es -a juicio de Alberto Jr.- una afrenta para quienes antes y después la han recibido.

Lo mismo sucedió cuando su padre se colgó al pecho la máxima distinción que otorga el Senado mexicano, la medalla Belisario Domínguez, por obra y gracia de Peña Nieto, en noviembre de 2015.

López Obrador entregó la misma presea a Rosario Ibarra de Piedra, por motivos muy distintos y le fue regresada al presidente “para que me la devuelva junto con la verdad sobre el paradero de nuestros hijos desaparecidos”.

Por cierto, uno de los legisladores que votó en contra de que se le otorgara dicha presea a Baillères González fue Manuel Bartlett, el mismo que celebró en el año 2019 la reunión de los santones de la IP con López Obrador en casa del patriarca de la plata.

De esa reunión, Alberto Jr. dice:

Congraciarse a como dé lugar con López Obrador

“Fue idea suya juntar en su casa a varios empresarios de los más pesados; se trató de un besamanos, por no mencionar otra sacrosanta parte del cuerpo, para tratar de hacerle creer al presidente que lo apoyaba.

Seguramente Andrés Manuel supo que mi padre ordenó que se hicieran reuniones en sus empresas para conminar al personal a que no votaran por Morena en 2018”.

Y sobre el mismo tema, abundó:

“Mi padre vino a Huntington Beach California cuando estaban las pre campañas para la presidencia de Estados Unidos en 2018; mandó traer a Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, juntó ahí a varios multimillonarios mexicanos y entre todos le entregaron muchísimo dinero para animarla en su carrera por la presidencia.”

Alberto Jr. dice que su padre comandó esa acción derivada de su híper corrupción.

“Hace (hizo) negocios ilícitos.

- Se benefició de la borrachera privatizadora de Salinas de Gortari.

- Salió ganón con el Fobaproa.

- Pagó centavos por pesos a cambio de las empresas que los gobiernos del PRI y del PAN le ofrecieron en bandeja.

- Es (fue) un oligarca que creció sus negocios castigando mediante sus influencias a quienes osan (osaron) enfrentársele.

- No le importa (importó) con ello afectar a la libre competencia ni a pequeños y medianos empresarios; no le importan (importaron) ni sus clientes, todos sus negocios se basan en la ventaja desleal”.

“Ahora que ve el poder que tiene AMLO, quiere (quiso) acercársele, pero yo le diría al presidente que no se fíe de él porque si es capaz de traicionar y dañar a su propia sangre, ¿qué les espera a los que no lo son?”, dice enfatizando con ademanes sus palabras.

“A pesar de ser inmensamente rico, mi padre tiene (tuvo) miedo de perder poder con éste nuevo gobierno, por eso busca (buscó) al presidente; no puede (pudo) entender que si sobrevivió y prosperó con priistas y panistas, ¿por qué no iba a hacerlo con los de Morena?”

Alberto Jr. asegura que el poder de su padre lo llevó a controlar incluso a medios de comunicación.

“Sé que me arriesgo mucho al decir todo esto. Me estoy exponiendo ante ogros que están en las nóminas de mi padre, pero el máximo villano de México no es el Chapo Guzmán ni ninguno de los capos del crimen organizado; es (fue) Alberto Baillères González, un hombre oxidado por el tiempo sin fe en su País, porque gran parte de su fortuna está -por ejemplo- en España, donde es el extranjero que más propiedades tiene allá, y a Sudáfrica, donde cerró la compra de millones de hectáreas por las que pagó un billón y medio de dólares, apostándole a que en el subsuelo existan yacimientos de minerales preciosos”, expresó.

Cajón de Sastre:

- Mañana el 2º Episodio: “Soy Totalmente Narcisista”.