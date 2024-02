Amores inclusivos y finales de temporada

La semana pasada inició en materia de telenovelas con el estreno de la más reciente producción de Juan Osorio “El amor no tiene receta”, protagonizada por Claudia Martín y el galán venezolano Daniel Elbittar.

Además de destacarse que se trata de una historia original, esta telenovela que sustituyó a “Golpe de suerte” en el horario de las 20:30 por “Las Estrellas”y que tiene como trama principal la historia de una talentosa chef llamada Paz (Martín) que dedica su vida a la búsqueda de su hija que fue secuestrada poco después de haber dado a luz, y en el camino se enamora de Esteban (Elbittar), un viudo con tres hijos, sobresalió todavía más desde su promoción que una de sus varias subtramas la pareja que forman el peruano Nicola Porcella (“La casa de los famosos”) y la influencer trans Coco Máxima, precisamente por representar una historia de amor “inclusivo” y que ellos mismos se encargaron de “cacarear” en varios medios que es la primera vez que una producción de este género lo hace.

Esto último es falso, ya que en estos mismos espacios aplaudimos e incluimos en la lista de las mejores telenovelas del año pasado a “Vencer la culpa”, producción de Rosy Ocampo en la cual también participó la mencionada Claudia Martín y que por primera vez contó una historia que giraba alrededor de un personaje transgénero. Lo que sí no se puede negar es que Juan Osorio, por su parte, fue pionero en tratar temas de la comunidad LGBTIQ en el horario estelar de las telenovelas de Televisa con historias como “Mi marido tiene familia” (2017-2019) y su spinoff del 2019 “El corazón nunca se equivoca”, por lo que lo que sí vale la pena destacar es que por primera vez incluye en sus historias una importante con el personaje trans que interpreta Coco Máxima, originalmente pensado para Wendy Guevara.

En lo que esto sucedía en la señal abierta de televisión, toda la semana pasada el streaming estuvo muy sintonizado también ya que plataformas de HBO Max a Paramount Plus, pasando por Amazon Prime, dieron cierre a varias de sus series que tuvieron como denominador común, por un lado, que estuvieron protagonizadas y creadas algunas de ellas por talentosas mujeres lo mismo ganadoras del Oscar que con un bagaje cultural notable que hizo triunfar sus respectivas historias, y así fue como la cuarta temporada protagonizada por Jodie Foster y escrita y producida por la mexicana Issa López “True Detective”, logró tan buenos números de rating que a pocos días de su final de temporada HBO Max dio luz verde a que nuestra compatriota prepare la quinta temporada del serial.

Las otras dos series fueron “Expariadas”, protagonizada por otra ganadora del Oscar como Nicole Kidman y escrita y dirigida por la cineasta china Lulu Wang (“The Farewell”), para Amazon Prime Video, y “The Woman in the Wall”, de Paramount Plus, producida y protagonizada por la actriz británica Ruth Wilson (“His Dark Materials”; “Luther”).

