“Esta generación de mujeres no cocina.” “Habrá toda una generación de tías que no saben hacer tamales.” Y, mientras saboreo unos tamales increíbles que me regaló la abuelita de mi asistente, contemplo si estas reflexiones son fundamentales, o si bien solapan otros cuestionamientos que nos confrontan conforme pasan las generaciones.

Vengo de una familia de tradiciones polaco-americanas. Mi madre no ...