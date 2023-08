Banquete educativo servido sin acordar menú

Ha sucedido en Chihuahua, Jalisco y Coahuila.

No se aceptan los libros gratuitos para etapa primaria. Los padres de familia y algunos maestros les ven inconveniencias de forma y fondo.

Con esto se ve claro que no hubo un suficiente acuerdo con los padres de familia para suprimir a tiempo, antes de imprimirlos, cualquier ingrediente no aceptable. O que una comisión de representantes hiciera, en equipo, una revisión exhaustiva.

Los estados libres y soberanos pueden tomar sus decisiones. Si un estudio va descubriendo los pasajes o capítulos en discusión, podrían usarse con un material complementario que advirtiera no ponerlos en juego o reservarlo a los padres de familia, para su adaptación a sus valores y estilo de comunicación.

Por lo pronto, se aliviana la mochila y se da gran importancia a la tableta, en la que se harán tareas que se enviarán directamente a la aplicación del docente.

La ingeniería del proceso no logró la eficiencia de buenos resultados en esta ocasión. El hecho es un buen aprendizaje para que, en próximos intentos, no se omita ninguno de los pasos necesarios.

Desde la temática, la redacción, la revisión, la corrección hasta la aceptación unánime de cada capítulo. Así no sucederá que, en la primera cuchareada, las parejas digan: “Nosotros no pedimos esto. No tiene el sabor adecuado. No se siguieron las instrucciones”.

ESTRÉS HÍDRICO EN COAHUILA

Sólo nos ganan Sonora y BC Sur y les andamos pisando los talones en porcentaje de insuficiencia, ante la demanda del agua potable.

No se llega aún al nivel tan crítico que tuvo Nuevo León, al que ya se le prepara una solución de gran inversión.

Cuando nuestras universidades den las capacidades de primer nivel, se podrá prescindir de empresas extranjeras para diseñar las estructuras y funcionamientos que cancelen el estrés hídrico en nuestra región.

Una comunidad de buenos hábitos evita desperdicios, cierra llaves, atiende fugas, dosifica las tiras de los sanitarios y fregaderos y bautiza con concha medio llena.

PIONEROS ‘LUNÁTICOS’

Como si fuera el oeste norteamericano que descubrieron e invadieron los pioneros.

Se ha ido alunizando en nuestro satélite, que ya tiene un lado anglosajón, un norte chino con extensión al lado oscuro y, después del trágico choque de la cápsula rusa, un sur que empieza a ser hindú.

Tendrá que irse haciendo un plano regulador para la geopolítica selenita del porvenir. Ya se lee en las redes, repetidamente, el anuncio de que; así como se ponen los pies en la luna, también se pongan, más conscientemente, en la tierra, tan deteriorada por sus habitantes.

MIRAR, INTERPRETAR Y ACTUAR

En ese más consciente caminar eclesial de nuestro tiempo, se subraya el hacerlo juntos, no solo en colectividad sino en comunidad.

Se sigue intentando ir en actitud misionera a las periferias de las familias, de los barrios, de las ciudades, con la riqueza de la Buena Noticia de Cristo resucitado, glorioso y presente y actuante a través de muchas vidas creyentes y creíbles, irradiando las actitudes del verdadero amor, promotor y servicial, en todas las situaciones humanas...