Block de Notas (16): México, el violento paraíso de Morena y López Obrador

Siempre el mundo está para contarse, explicarlo y explicárnoslo. Así de sencillo. Así de complicado. Cada generación debe traducir a sus clásicos. Cada generación de humanos debe de abrevar de dicha sabiduría y hacerla suya. Actualizar semejante conocimiento siempre allí a la mano, pero también, desgraciadamente, siempre lejano por la ignorancia que nos viste como túnica perpetua. Lo que ayer escandalizaba, hoy es un juego de infantes. Lo que ayer se creía eterno, hoy no significa nada. O casi nada.

El mundo muta. Nosotros también mutamos con él. Por ello de la necesidad de actualizarse constantemente. De entre las diversas olas en la lumbre, que usted y yo tenemos cocinando a fuego lento, son los temas que usted ya conoce: Dios, la maldad, la violencia extrema, eso llamado equidad de género, las ciudades malditas, la ira desbordada de los ciudadanos, los dolorosos suicidios los cuales no cesan, la muerte de mujeres e infantes, la cauda de accidentes de tránsito los cuales son legión, la guerra de pandillas...

Vamos a agregarles en esta ocasión notas a todos los temas. Eso voy a tratar de hacer. En próximas entregas y de acuerdo con el espacio disponible, vamos a tratar de nuevo tema por tema para actualizarlo. Pero por esta ocasión, vamos hacer un amasijo de cuerdas y tendones, un amasijo de carne con madera, como lo dijo en una de sus canciones el trovador cubano y vecino del mundo, Silvio Rodríguez.

Nota uno: A estas alturas de la vida y la historia, ¿son más importante los deportes, como las hazañas del mexicano “Checo Pérez” en la Fórmula 1, a una acción considerada “trivial” como ir de compras en materia de ropa y cosméticos? Pues sí, ésta supuesta polémica (no supuesta, sino aún viva) la aborda Virginia Woolf en su ensayo memorable “Una Habitación Propia”, cuando comenta de la influencia o contaminación de la vida misma (valores o no valores) en la ficción. ¿Si se aborda un pasaje de guerra en alguna novela histórica, eso es de mayor importancia que al abordaje de una ficción milimétricamente deletreada en un ambiente cerrado como en “Mrs Dalloway” de la propia Woolf?

Nota dos: Escribe Virginia en el citado ensayo: “... es evidente que los valores de la mujer muy a menudo difieren de los valores creados por el sexo contrario, y es natural que así sea. Sin embargo, son los valores masculinos los que prevalecen...”. Insisto, el año en el cual lo escribió y lo dejó como testimonio en una legendaria conferencia: 1928. Y si usted anuda las fechas, apenas pocos años antes, en el Reino Unido, las mujeres se habían ganado el derecho a votar. Y aquí en México, justo acabamos de cumplir el 70 aniversario del voto femenino.

Nota tres: Una y otra vez, lectores como usted, el cual hoy me favorece con su atención, me preguntan sobre la reflexión célebre la cual dictó el reportero Jon Lee Anderson en Zacatecas (hoy tierra en manos de los criminales por la indolencia de Morena) en el año 2011. La cita textual es la siguiente: “Ustedes los periodistas mexicanos tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad... que lo fue incubando durante años y años”.

Nota cuatro: Noticias de este paraíso llamado México, según Andrés Manuel López Obrador: “Decenas de comerciantes bajaron sus cortinas en Altar, Sonora, tras una serie de balaceras reportadas en plena luz del día en distintos puntos de la ciudad... los servicios de emergencia registraron varias llamadas que alertaron sobre tiroteos e intercepciones de vehículos mediante el uso de ponchallantas. Derivado de la zozobra, los habitantes se refugiaron en sus domicilios y los comercios cerraron de manera indefinida”. Mandan los criminales y es un verdadero “toque de queda” impuesto por ellos. Aquí el gobierno, del morenista Arturo Durazo, es letra muerta.

Nota cinco: “Para evitar la rapiña de colchones, sillones y pantallas de los hoteles y departamentos de playa, empleados del sector turístico formaron sus propias autodefensas para frenar la incursión de los saqueadores”. La devastación del huracán “Otis” no sólo es cuestión material, no; enseña el grado de corrupción moral de sus habitantes y la ausencia de valores. Imposible lo anterior, cuando su gobernadora Evelyn Salgado es ejemplo de incapacidad y podredumbre.

Nota seis: “Tiran 8 cuerpos en Durango. Con las manos esposadas a la espalda, huellas visibles de tortura y con cartulinas con las que se justifican sus muertes, fueron localizados los cuerpos de ocho personas, todas ellas en la cabecera municipal de Tamazula, Durango” (29 de octubre). Una masacre más cuando AMLO dice en sus conferencias que en México ya no hay masacres. Entre los muertos estaba el cuerpo de un niño de 13 años. En Jalisco, en Zapopan, un desmembrado; en Tlaquepaque, otro destazado; en Tlajomulco, otro desmembrado tirado como basura en bolsas negras...

“Los libros no le sientan bien al matrimonio y yo quiero, si alguna vez me caso, un marido que no tenga más libro que yo, que no sepa ni la A ni la B...”, Martina, personaje de Molière. Siglo 17. Poco han cambiado las mujeres.