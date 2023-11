Hablemos de Dios 148: la maldad de los humanos

“... se agita el lodo en la ciudad podrida”, reza un verso puntual de Charles Baudelaire en su mítico poemario, “Las flores del mal”. En otro poema se deletrea lo siguiente: “... persigo en vano al dios que se retira”. Y lea usted un verso más: “Es un negro horizonte el mundo sin sentido.” ¡Caray! Por eso una y otra vez le repito en todo los espacio editoriales a mi mano lo mismo de siempre: los poetas son santos y traen la verdad en su palabra. Máxime como éste, uno de los más altos y malditos, el gran Charles Baudelaire (1821-1867), el cual murió en condiciones miserables, luego de estar atado al potro de las adicciones y claro, de renegar siempre de Dios. Ese inasible al cual usted y yo tenemos años explorándolo.

Tres ideas tremendas de un gran puñado que podemos recorrer en los versos de Baudelaire. A saber y las repetimos: las ciudades nacieron y están podridas, Dios jamás se deja alcanzar, y la tercera, el mundo como lo es hoy, no tiene sentido. O tal vez sí: el mundo tiene el sentido único y de valor el cual usted le pueda atribuir. Pero de manera comunitaria, lo estamos viendo, no hay valores de solidaridad compartida ni mucho menos un plan de comuna para salir adelante. Eso está lejos del pálido alfabeto de todo mundo luego de la pandemia letal y de los últimos acontecimientos de las guerras fratricidas en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 147: debemos de creer y sentir con la razón

Sigue pasando lo mismo de siempre en México: estamos preocupados (claro, es cuestión humana, lo que nos hace humanos) o demasiado preocupados por la guerra terrible en la Franja de Gaza entre judíos y musulmanes, pero poco o nada nos interesa la terrible situación (igual que una guerra) en la cual ha quedado el Estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Nos preocupamos y mucho (así debe de ser, somos humanos) por la situación de emergencia de miles de migrantes tanto en México como en la frontera gringa, pero ya nadie se inmuta por la bestialidad en los asesinatos que va creciendo con los criminales en contra de seres humanos en México (sean de cárteles rivales o no, caramba, son humanos. Bueno, eso cree uno).

Escribe un tipo, un pensador, un escritor con todas las dudas sobre Dios, como todos nosotros. O al menos yo, es Blaise Pascal. En uno de sus implacables aforismos deletrea: “A este hombre, que ha nacido para conocer el universo, para enjuiciar todas las cosas, para administrar todo un Estado, ahí le vemos ocupado y del todo absorbido por el cuidado de cazar una libre”. ¡Caray con este pensamiento del eterno Pascal!

¿De quién está hablando este gran Pascal? Pues sí, de reyes y príncipes disipados y tirados al ocio desde siempre, pero también, está hablando del aquí y el ahora... habla de Andrés Manuel López Obrador persiguiendo una libre (sus obras megalómanas) y olvidándose de gobernar y ordenar un Estado (México en general y atender a Guerrero en particular). ¿Qué debería de ser lo importante para AMLO: cazar a la libre o atender las necesidades de los gobernados?

AMLO se ha dedicado sistemáticamente a destruir a México y sus instituciones. No pocas veces en su farsa de sus conferencias diarias, cita y habla en nombre de Dios. Una pinche y reverenda mamada. Lo bien cierto es que en 2021 su gobierno (Morena) y con la ayuda de sus adocenados diputados, liquidó el Fondo Nacional de Desastres Nacionales (Fonden) y con ello, la utilidad práctica y rápida de que los Estados accederían a recursos inmediatos para paliar las necesidades de la población agobiada. Sólo para el ejercicio de este año, su programa de desastres naturales tuvo una reducción de 21 por ciento en su presupuesto.

ESQUINA-BAJAN

Lo nuestro, lo de los humanos, se lo he platicado en este generoso espacio de VANGUARDIA, no es la bondad, la caridad, la solidaridad; nada de eso; menos aquello de que Dios es amor, es ternura, es verdad, es confianza, es fortaleza, es... bla bla bla. Dios esté en su trono dorado y allí va a seguir. Lo nuestro, como humanos, es la maldad. Somos malos y ejercemos la maldad por naturaleza. ¿La bondad y todo tipo de valores? Pues eso aprende. Y hoy nadie quiere aprender.

Lea usted y a vuela pluma algunas últimas noticias donde por ningún lado aparece Dios: en un ejido de Torreón, La Partida, y mientras se celebraba una fiesta de quince años de una señorita, una mujer de apenas 31 años, Anahí “N”, fue abordada por otra mujer, comprobó su identidad y la empezó a agredir junto con otras personas. Fue tal la ira y maldad, que la golpearon con un block en su rostro y cráneo. Se debate entre la vida y la muerte (agresión del 29 de octubre).

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 146: ¿qué papel juega en las guerras en el mundo?

Para desgracia de todos, lo siguiente no es novedad: una nueva masacre en bares de Guanajuato (sábado 29 de octubre). Al menos seis muertos y hombres y mujeres heridas. Una partida de vehículos y sujetos armados fueron los autores. Y si usted se fija, ya no esperan adentro. No, ahora entran con total impunidad y matan a quién esté al alcance de su arma de fuego. En Santa Catarina, NL (ya no hay Gobernador, nunca lo hubo, Samuel García era virtual) acribillaron a 4 personas en el festejo a San Judas Tadeo...

LETRAS MINÚSCULAS

“No es que yo no acepte a Dios, entiéndeme correctamente, sino que ni acepto ni puedo aceptar el mundo por él creado”. Fedor Dostoievski.