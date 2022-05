Buen alcalde Chema Fraustro

Las alcaldías no otorgan automáticamente el prestigio a los ediles que rigen las ciudades. También es cierto que no hay cargos mayores o menores, según sea el tamaño de la ciudad que se gobierna, sino que es el propio gobernante quien hace mayor o menor el puesto que detenta. Ahí tiene usted por ejemplo el caso de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la gran Ciudad de México que en el 2010 recibió el premio como “el mejor alcalde del mundo”, pero que ahora arrastra la sombra corrupta e impune de la Línea 12 del Metro por errores tan grotescos como que las ruedas de los vagones y los rieles no son compatibles y las deficiencias de la construcción que finalmente causaron el derrumbe. Mejores gobiernos hemos tenido y tenemos actualmente en Saltillo, Manolo Jiménez y ahora Chema Fraustro, sin premios mundiales, pero con el reconocimiento nacional.

Y dirán que es un despropósito andar comparando al actual canciller de las “grandes ligas” con nuestro alcalde capitalino o con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pero es necesario hacerlo porque las grandes fallas de Ebrard nos afectan en Coahuila y en Saltillo.

Es el caso reciente en que el gobernador Riquelme tuvo que solucionar un problema internacional entre Coahuila y Texas que debió ser gestionado por el Presidente de la República o el canciller Marcelo Ebrard cuando el gobernador texano, Greg Abbott, bloqueó el tránsito de transportes y mercancías entre ambos países porque aquí tenemos un desastre migratorio y el presidente López Obrador anda arreglando problemas sociales en Centroamérica y Cuba, como Echeverría en su afán de redimir al tercer mundo.

De veras que da grima. AMLO y Marcelo abogando y gestionando bienestar para los migrantes, haciéndola de redentores aunque sean impostores.

Y respirando por la herida Marcelo Ebrard acusó que el gobernador de Texas había extorsionado al gobernador de Coahuila para levantar el bloqueo que él estaba obligado a resolver.

Y cierto es que en su momento Marcelo fue un político con mucha popularidad, pero también es cierto que su popularidad siempre ha sido efímera desde que el presidente Fox lo destituyó como secretario de Seguridad Pública de la CDMX cuyo balance, junto con el derrumbe de la Línea 12 del Metro, es infaliblemente catastrófico.

Algunos han criticado a nuestro alcalde Chema Fraustro por ser parco en el hablar y por guardar silencio. Pero hay silencios que resultan republicanos. Marcelo Ebrard fue defenestrado como policía mientras que Chema Fraustro como secretario de Gobierno, coordinando la seguridad interior de nuestro estado, nos trajo la tranquilidad y la paz que aún disfrutamos. Y citamos al Maquiavelo de Joly, que bien puede parafrasear nuestro alcalde Chema: “Lo más grande de mis buenas obras será ante todo el haber proporcionado a mi pueblo la paz interior. En este municipio los malos no se atreven y los buenos viven en paz. Hay muchos municipios desgarrados por la delincuencia, pero en Saltillo seguimos manteniendo la seguridad, la paz y la libertad”. Una cita que Ricardo Mejía Berdeja jamás podrá parafrasear por el baño de sangre en el que tiene hundido a este País.

Dirán que es adulación, lisonja, incienso. Y es muy cierto. Vivir en paz nos debe mover a reconocer, valorar y también a agradecer.