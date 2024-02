Buenas noticias

¿Sólo las malas noticias son noticia? Al menos así lo creen los editores de cientos de periódicos de los cinco continentes.

En Estados Unidos, por ejemplo, se dio un movimiento a mediados de los años noventas mediante el cual los lectores norteamericanos empezaron a no leer periódicos, pues hacerlo les causaba mal humor y depresión, ya que normalmente encontraban en las páginas informativas de revistas y periódicos una visión catastrófica del mundo que los rodeaba, lo cual solía ser desesperanzador para miles de lectores.

Recordarán ustedes al ex presidente Vicente Fox, que en una ocasión declaró que él ya no leía los periódicos, pues de lo contrario andaba “todo amargado”. Incluso invitó a una señora a ya no comprar diarios: “¿Pa’ qué (compra periódicos)? Puras noticias tristes y críticas al gobierno. Si no se entera vivirá más contenta”.

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, pidió a la gente ya no enterarse de las cosas por medios impresos. “Ustedes no compren periódicos, no lean los periódicos, no gasten dinero inútil. ¿Ustedes le creen a los periódicos?, ¿por qué siempre están buscándole el lado malo a todo? Di la instrucción el día de hoy que en este gobierno, en ninguna de nuestras oficinas se tengan periódicos, que se jodan, no los vamos a comprar más para ver si así aprenden a ya no poner sólo noticias amarillistas”.

Emilio Lledó, destacado filósofo y escritor andaluz, dijo en una entrevista realizada por el diario El País: “Pensar que a la gente le gusta sólo el morbo y el escándalo por el escándalo, e intentar alimentar esa idea, es lo más antiprogresista que yo conozco. Es cierto que lo negativo existe. Existen la violencia y mil monstruosidades y no se pueden ni se deben ocultar. Pero tampoco se debe olvidar que el mundo se construye con la creatividad, no con la negatividad. Y un mundo alimentado sólo con noticias catastróficas crea desesperación y lo hace invivible”.

Tomando en cuenta lo anterior, y a pesar de que este espacio no está destinado para informar sino más bien para verter mi opinión sobre los acontecimientos actuales, compartiré contigo algunas noticias positivas de hace algunos días y que sin embargo pasaron desapercibidas.

La primera buena noticia y de reciente aparición que les platicaré corresponde a Karla Mariela Hernández Sánchez, estudiante de doctorado del Instituto Politécnico Nacional, quien comprobó que la especie vegetal conocida popularmente como aceitilla o mozote blanco, posee compuestos capaces de reducir las concentraciones de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo cual es muy esperanzador para todos los mexicanos que convertimos a las garnachas, carnitas de puerco y a los tacos callejeros en nuestro más grande manjar.

Otra buena noticia que quizás no conozcas nos cuenta la historia de Roberto Carlos, de 37 años, y que se encontraba en calidad de indigencia, fue encontrado finalmente por su familia 24 años después de que lo reportaron como desaparecido. Esto sucedió en Altamira, Tamaulipas. Lo triste de la historia es que puede ser la de cientos de seres humanos que se aventuran en busca del “sueño americano”. Resulta que cuando era un niño, Roberto Carlos salió junto con su padre de su pueblo natal en Aguascalientes, y juntos lograron llegar a Estados Unidos. Más tarde, el destino sería cruel cuando un agente de migración del vecino país lo detuvo y deportó al lado mexicano. Desde entonces, y justo cuando Roberto Carlos tenía 13 años, su familia lo ha buscado. Y hace unos días, 24 años después, finalmente dieron con su paradero.

Otra buena noticia, y ruego a todos los dioses para que ahora ya pueda hacerse realidad, es el anuncio de que por fin se reanudarán los trabajos en la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Saltillo a Derramadero, por la cual transitan diariamente alrededor de 19 mil trabajadores.

Llama la atención que esta obra de carácter urgente fue anunciada por vez primera en 2011 por el entonces alcalde saltillense Jericó Abramo. Por lo que resulta increíble que pasada una década siga este gran problema vial en la salida a Zacatecas.

Concretar finalmente la ampliación a cuatro carriles en un tramo de 10.5 kilómetros, no sólo sería un logro gubernamental, sino que significaría un notable cambio en la calidad de vida de miles de trabajadores que ven perdidas más de dos horas en el trayecto que hacen diariamente de sus casas al trabajo y viceversa. Y no sólo ello, sino que además se evitarían decenas de accidentes, algunos de ellos de consecuencias fatales, presentados en esa zona cada mes.

