El deshilado es uno de los productos artesanales que las mujeres de todas las generaciones realizan en Calvillo, Aguascalientes, uno de los 132 pueblos mágicos de México. Con el deshilado se adornan y complementan prendas para dama, aunque también camisas para hombre. Tal vez la máxima expresión de esta maravilla de deshilar, formando tejidos delicados de gran belleza, son los rebozos.

El espíritu de los calvillenses es como sus deshilados, complejo y rico. A finales de la década de los años veinte del siglo 20 fueron un baluarte para la lucha cristera, lo que habla de la religiosidad profunda y a flor de piel que tienen. Observé en una misa desarrollada en el notable Templo de San José que la feligresía “hace cola” para ser confesados por los sacerdotes antes de tomar la comunión: igualito que en el noreste mexicano... Por cierto, Daniel Romo, joven alcalde de Calvillo, estaba en la mencionada misa guardando el recogimiento de los buenos católicos y diciendo las letanías y los responsos al pie de la letra.

Hay formalidad y compromiso en los calvillenses. Hospitalidad aprendida de sus ancestros que transitaron como ellos las calles arrampicadas que suben y bajan. Por este municipio pasa de lado una sierra de altura media que en la lejanía adquiere tonos azulados y que se contemplan a plenitud desde el mirador de la Santa Cruz, construcción que domina todo el panorama del pueblo. La cruz en sí misma tiene una altura de 33 metros, rememorando los años que vivió Jesucristo, y de punta a punta de las manos extendidas hacia el tórax de cada lado se suman 12 metros que equivalen a los meses de una anualidad.

Nueve años han pasado desde que Calvillo recibió el distintivo de Pueblo Mágico y su gente sabe que cambios sustantivos han ocurrido desde entonces. Este distintivo lo obtuvieron desde el esfuerzo ciudadano, no por cabildeo político. Por ello se explica la manera en que los pobladores han vitalizado la economía del lugar.

Los calvillenses son muy sencillos, aunque tengan bienes utilizan vehículos modestos que cumplen las funciones necesarias para el comercio y la distribución de exquisitos productos artesanales a base de guayaba, que muestran y presumen, como fue el caso de la canasta con estos aromáticos frutos que estaba a la entrada del Museo Nacional de Pueblos Mágicos, sede de la inauguración de los trabajos de la celebración en la que, por cierto, se cubrieron los aspectos de fiesta y de reflexión, presentándose un libro sobre turismo rural escrito por académicas de Aguascalientes y Zacatecas.

En el año 2022, México será sede mundial de un congreso mundial de turismo rural, algo que gestionó el titular de la Sectur, Miguel Torruco. Así que las damas se adelantaron con este poderoso tema compartiendo un libro que debería ser multiplicado por la calidad de los ensayos que contiene. Ahora mismo me encuentro en Sinaloa, compuesto de muchas comunidades rurales que tienen las características para potenciar este tipo de turismo.

Pero Calvillo se quedó en mis sentidos, ¡qué manera tan memorable de tratar a los turistas por parte de la comunidad receptora! Al recibirme en el hotel boutique Bugambilias, en el que me hospedé, me dieron un delicioso helado de coco y guayaba. Al despedirme me obsequiaron una pequeña bolsa con dulces típicos de la región, pero los que fueron realmente generosos fueron los dulceros y artesanos del pueblo en el que también hay destilados de guayaba.

Cuquita de Lara y la empresaria Ale Flores me regalaron una gran cantidad de panes, galletas y mazapanes de los que ya dio cuenta mi familia. Lástima que no pueda compartirles estas delicias calvillenses, queridos lectores.