Ciudades caminables (1)

“Caminar es el modo de transporte más natural y propio del ser humano, por tanto el principal”.

Asociación Red de Ciudades que Caminan.

Según el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, la arquitectura es creación, sin embargo, no es solamente esto. La arquitectura es ciencia y es arte, es una disciplina que exige de quien la estudia, mucho trabajo y mucho amor hacia ella. El arquitecto dura en formación toda la vida, mientras practique o estudie la disciplina, incluso cuando no. La historia de la arquitectura nos dice cómo fueron las construcciones de otras épocas y además cómo eran los habitantes de un lugar en específico, en una época específica, en una ciudad específica.

El arquitecto debe agregar a sus saberes el entendimiento de su entorno, su formación debe estar compuesta por el aprendizaje de ciencias exactas o duras como las matemáticas o la física, pero también de otras que tratan de la cultura o la historia, otras técnicas relativas a la construcción y otras no menos importantes, que son la relación entre la disciplina con la sociedad, la sabiduría y la conciencia de que colabora o no con su desarrollo. Esto le exige prepararse mucho más y especializarse mucho más.

La arquitectura se vive en el aprendizaje, el estudio, la experiencia del sitio antes, durante y después de que se realizan los trabajos de construcción. No solamente incluye lo interno, sino también lo externo, la arquitectura es nuestro escenario y a la vez nuestro refugio. Así como la ciudad debería de serlo, este escenario se traduce y se lee gracias a las tradiciones y costumbres de los pueblos que se ven plasmadas en un espacio físico y también en su historia, sus formas de pensar y de entender el mundo. Entonces, la ciudad no solamente es de quien la construye, sino de quien la habita, no solo del arquitecto sino de sus caminantes, de todos.