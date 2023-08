Cocina del desierto

Una de las glorias de Saltillo son sus ejidos.

Una muestra de que el Desierto tiene cocina y muy buena.

Hace ya algunos años tuve un restaurante en MUDE. Hacer mancuerna con su director Arturo González ha sido de las mejores experiencias en este camino andado.

Con los pedimentos del biólogo me di a la tarea de investigar y aprender más de la gastronomía de la región que no sólo abarca el asado y el cabrito. En mi particular punto de vista las codornices, estas cotuchas que corren en parvadas en la tierra cobijada por los rayos intensos del sol, los pucheros que se hacen en aquellas rancherías, dónde este puchero sana pulmonías. Ahora el caldo de víbora que cura el mal del pinto, muchos platicaban que moliendo la carne seca y ponerle un poco a la sopa, es buena para prevenir el cáncer.

Estas cocinas en medio de un rayo del sol intenso muchas de acompañan del intenso sonido ferroviario. Como es el caso de la Ventura Coahuila, cerca del Tanquecito, donde Don Eladio hacía la mejor barbacoa de chiva en un pozo que construyó con su padre cuando él tenía 7 años. Don Eladio hizo la barbacoa para el cumpleaños de mi padre, 87 años y él aún se montaba en su bicicleta. Sergio Avilés, escritor, cineasta, fotógrafo y además motociclista y gran amigo, grabó la tertulia que ya va por el millón de reproducciones en YouTube en “El Ritual de la barbacoa”.

La experiencia de tener cerca todas estas virtudes gastronómicas ha sido para mí conocimiento genuino y de gran sorpresa.

Visite una gran cantidad de ejidos donde el aguamiel, el queso molido, las cotuchas, el nopal, los asados sin duda, las gorditas de horno. Pan de acero, los oréganos nativos que son está joyita de la cocina que ponen un sabor especial a cada cocinita ejidal .

La verdadera miel de agave en San Miguel de banco ¡Espectacular! Y faltarían las experiencias con dos grandes en cuanto a cultura y arquitectura se refiere: Marco Flores Verduzco y Arturo Villarreal, ambos referentes en esta ciudad; además de cultos, estudiados y camaradas. Dejamos pendiente la experiencia con ellos y bueno ya será el tiempo de hacer ese libro de Las Cocinas Ejidales de Saltillo.

Coahuila es un tesoro culinario de eso no le quepa duda y tendremos varias entregas referente a este tema. El sotol otra gloria , sus dulces de leche , sus buñuelos de viento , los quesos del ejido 26 de marzo. Es una región con grandes tesoros culinarios.