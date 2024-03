¿Cuánto pesa un edificio? La importancia de la arquitectura patrimonial

“La memoria es una parte intrínseca de la arquitectura, porque sin saber dónde hemos estado, no tenemos idea de hacia dónde vamos”.

Daniel Libeskind.

El lenguaje es el medio por el cual un grupo de personas se comunican entre sí. Sin embargo, este concepto es más profundo y complejo, las palabras transforman la realidad, porque es en este entretejido donde encontramos y le damos sentido al universo que nos rodea por medio de ellas. El lenguaje contiene acciones que van ligadas al habla, la dotan de significado y de referencias mentales o imaginarias que acuden a nuestra memoria y al sentido que le damos a cada uno de los caracteres de una palabra en un orden específico, la conformación de las oraciones, las frases y cómo estas además de tener una representación mental, cuentan con un simbolismo metafórico o de interpretación.

Dice el filósofo Wittgenstein que “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” entendiendo el mundo como esta cotidianidad que nos rodea, el territorio en el que habitamos y el tiempo o la época en la que vivimos; el lenguaje nos permite expresar e interpretar por medio de las palabras nuestras acciones, sentimientos o emociones, nuestro conocimiento. Porque es en el lenguaje y en el diálogo a través de las palabras y los complejos mecanismos mentales en nuestro interior, donde se conforma nuestra cultura.

No pretendo ofrecer un curso de lingüística sin embargo, es en la pertinencia del lenguaje donde se gesta la apertura y la apropiación de la realidad y el contexto por medio de las nociones que adquiere y su discernimiento. Lo que se dice por medio de la lengua nos permite también mostrar, dejar ver y oír nuestro interior. Nubiola afirma que “nuestro lenguaje nos relaciona con el mundo, nuestras palabras están vivas no porque las palabras signifiquen mágicamente algo por ellas mismas, sino porque con ellas vivimos”. En otro sentido, el autor explica que el habla no es un instrumento básico que nos permite señalar la realidad desde lo individual, sino que es una experiencia que nos permite mostrarnos, aunque nos ocultemos. Las palabras pesan no en el sentido literal de la tercera ley de Newton, sino en la simetría de la fuerza que ejercen y construyen entre las personas y la cultura.

En el 2010, se publicó un documental titulado “¿Cuánto pesa su edificio Sr. Foster?” el cual se enfoca en la carga que ejerce una edificación sobre la tierra desde el punto de vista ambiental, es decir, cuánto le cuesta al planeta sostener un edificio con todas sus implicaciones desde el punto de vista ecológico. Sin restar importancia a estos temas, me pregunto: ¿cuál es el peso de un edificio en la memoria de quienes lo habitan o interactúan con él? Pensar la arquitectura como parte de nuestra cultura y por lo tanto dentro del ámbito de nuestro lenguaje; la expresividad arquitectónica lo contiene en sí misma, el peso de un edificio no solamente entendido como una fuerza gravitacional: tensiones y compresiones en perfecto equilibrio que se sostienen en el tiempo y que conforman la imagen de la ciudad, se convierten en un lenguaje único que irradia significados a quienes los miran, los habitan o los recuerdan.

Tal como afirma Nubiola cuando explica la relación con el lenguaje, porque también nos relacionamos con nuestros edificios no porque mágicamente signifiquen algo, sino porque al experimentarlos, los dotamos de significado. La arquitectura patrimonial o histórica nos permite ver -como en un espejo- el reflejo de lo que fuimos en otra época y de lo que somos hoy, su importancia recae en la memoria y los recuerdos que evocan, tal como los monumentos o la arquitectura conmemorativa. Mirar un edificio y entenderlo desde su época o contexto cultural permite comprender los indicios de la memoria y las referencias que nos ofrece, para entendernos en el presente. Nos permite mostrarnos aunque nos ocultemos, de ahí su peso.