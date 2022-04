Es llamada hecha a mandantes. ¿Qué quieres hacer con tu mandato?

La mayoría de los ciudadanos da un mandato a quien dio su voto para una función pública.

Quienes votaron en minoría tuvieron otra preferencia.

Ambas posturas pueden ser reconfirmadas o sustituidas.

Si no hubo resultados, si el elegido no mostró aptitud ni tuvo aciertos, no se le renueva el mandato, no se le ratifica sino se revoca por falta de resultados o cumplimientos.

Si los resultados son satisfactorios, si los procesos han sido de cumplimiento de lo mandado, el voto será de ratificación para que el mandatario continúe en su función.

El mandatario que no cumplió el mandato queda así destituido. Ya no tendrá autoridad delegada para buscar el bien común y se retirará de su cargo.

Si la mayoría ratifica su mandato sigue adelante el mandatario cumpliendo su encomienda hasta el plazo acordado.

Cada ciudadano puede también reelegirse a sí mismo para votar o revocar esa oportunidad con su abstencion.

Si el desempeño del mandatario es pésimo, quien no vota por la revocación se convierte en cómplice porque está permitiendo que todo siga igual.

Si el mandatario ha sido cumplidor fiel del mandato, el que no vota se convierte en espectador irresponsable y no involucrado en los buenos resultados, cayendo en omisión e incuria. Decide así no ejercitar su derecho a ratificar o revocar.

En cada nueva equivocacion futura el que no revocó será cómplice por omisión. En cada nuevo acierto se sentirá ajeno y autoexcluido el que no ratificó.

Activar el derecho ciudano será ir a decir sí o no. Se borra a sí mismo de la página cívica quien se abstiene de decir no a lo devaluado y falsificado o cancela su sí a lo que él mismo había mandado para bien de todos.

AGUA DESHIDRATADA

O es líquida, o es gaseosa en nubosidades y luego chubascos o llovizna, o es hielo sólido o pedrusco de granizo o copo de nieve.

Nuevo León y Coahuila se sienten región deshidratada. La tierra se vuelve terrón deshumedecido, se bajan de nivel las presas y está sediento el ganado. El cielo no tiene sus vaporosos huéspedes habituales y parece que, dar muchos tragos al beberla, parece abuso y desperdicio. El riego de goteo y los duchazos de remojón instantáneo se ven como obligatorios.

Los hábitos de aseo, de riego, de baño y de de trago tienen una gran gran oportunidad de moderarse y afianzarse en la diaria conducta hidráulica.

Tenemos siempre la esperanza de las sorpresas que dan los huracanes. Ya veremos.

PACTO MIGRATORIO

Lo prepara Biden para presentarlo en la cumbre de las Américas. Necesita el mundo una experiencia piloto de lo que es una emigración humanizada y no salvaje.

La emigración ucraniana se está extendiendo no solo a los países vecinos. Ya es transoceánica porque está llegando a la Unión de América del Norte y a los paises de sudamericano.

La condición de refugiados agiliza los trámites y acorta los plazos. La espera de dos años de un migrante centroamericano no se compara con los pocos días que dura el pase documentado a quienes vienen huyendo de la devastadora “operación militar” rusa que por acá se nombra como “crímenes de guerra” o “atrocidades bélicas”.

VERBOS PARA REFUGIADOS

Acoger, proteger, promover, integrar.

Se detallarán en sus múltiples conjugaciones y aplicaciones en la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados.

Desde la fe, se examinarán las exigencias que estas situaciones de inestabilidad humana imponen en épocas de expulsión diseminada, por pobreza y violencia en todos los rumbos.

Se ha convertido la Tierra en un planeta de fugitivos. De pueblos que huyen de sí mismos a una situación de inadaptaciones,rechazos, discriminaciones y también de fraternales acogidas espléndidas que los acogen, los protegen, los promueven y llegan a integrarlos como en una adopción de familia...