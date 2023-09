‘Desbanca’ trans a Gloria Trevi

Como uno de los productores con mayor colmillo mercadológico de Televisa, desde el momento en que se dio cuenta del fenómeno que representó Wendy Guevara en la pantalla chica, Juan Osorio le echó el ojo.

Y no solo eso, ya que como la campeona del reality show más visto de Televisa en los últimos años como lo fue ‘La Casa de los Famosos’ donde uno de los finalistas fue su propio hijo Emilio Osorio, el productor que hizo historia por haber sido el primero en realizar una telenovela con personajes gay como protagonistas (uno de ellos precisamente su hijo Emilio haciendo mancuerna con Joaquín Bondoni en ‘El Corazón Nunca se Equivoca’, del 2019) fue el primero en levantar la mano para decir que una vez que saliera Wendy, e independientemente de que ganara el reality o no, él le iba a extender una invitación a su nueva telenovela, dando a entender que al identificarse Wendy como una persona transgénero no era descabellado fuera la primera protagonista trans de una telenovela.

Pero con la pena para Osorio, ese honor se lo llevó esta semana la no menos creativa e inquieta productora de Televisa Rosy Ocampo, de quien ya habíamos aplaudido y destacado que su más reciente telenovela, “Vencer la culpa” (lunes a viernes, 20:30 horas por “las Estrellas”) se enfoca en su trama en temas tan importantes y vigentes como las desapariciones en nuestro país y el SIDA como enfermedad que pudiera llegar a ser terminal en caso de no atenderse aunque frente a otras emergencias sanitarias haya pasado a un segundo o tercer plano, a la que esta semana se la agregó que el personaje protagónico porque es alrededor de quien gira toda la trama, una joven desaparecida de nombre Dulce, en realidad es una persona transgénero que nació como varón y llevaba el nombre de Damián.

Estos temas que como ya hemos comentado también anteriormente Rosy Ocampo tuvo el tino de tratar a través de la serie de telenovelas con el sello de “Vencer ...” en la tradición que de los años 70 a los 90 productores como Irene y Miguel Sabido produjeron para mover a los grandes públicos de este tipo de seriales ante problemas sociales como el analfabetismo; la planificación familiar o los hijos de la calle, entre otros más, llevan a otros personajes protagónicos como la mujer de la tercera edad, Amanda (María Sorté), quien al saber que su ex empleada desaparecida es una persona trans de pronto no sabe cómo dirigirse a ella, y el resto de sus compañeras “de lucha” se sientan para explicarle.

Así, sin tener el aparato publicitario que se le dio, por ejemplo, a la bioserie sobre la cantante Gloria Trevi estrenada el pasado lunes en el horario estelar de “Las Estrellas” bajo el título de “Ellas soy yo”, producción de Carla Estrada, si bien como también se destacó en estos espacios en días pasados que este serial había debutado con buenos números de rating de 6.3 millones de espectadores, para mediados de semana, y justo a cinco semanas del final de sus transmisiones, Rosy Ocampo compartió feliz en redes sociales que “Vencer la culpa” se había convertido en el programa más visto de la televisión abierta en general al captar la atención de un total de 6.4 millones de espectadores, superando a “La Isla”, de TV Azteca, por un 188 % y también a la serie de la Trevi en un mejor horario.

¡Muchas felicidades a Rosy Ocampo y todo su equipo y todas estas producciones donde los contenidos destacan más que las exigencias mercadológicas del momento sin que estas sean por eso las mejores!

