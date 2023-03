Desde el corazón

De acuerdo con el World Inequality Report 2022, México es uno de los países más desiguales del mundo: el 10 por ciento más rico en México gana 30 veces más de lo que percibe el que menos gana; además, el 10 por ciento más rico de la población tiene cerca del 80 por ciento de la riqueza del país; por su parte, el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) afirma que hoy un 76.5 por ciento de la población mexicana vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

MAL TEMA

Existe un viejo cuento entre los judíos que ejemplifica lo que posiblemente pudiese estar sucediendo en México:

Una aldea se preparaba para celebrar el año nuevo. “Se convino que todos los habitantes deberían de contribuir con una botella de vino poniendo su contenido en una gran olla que estaba ubicada en la plaza del pueblo. De esta manera, en la noche de Año Nuevo, todos tendrían la oportunidad de beber.

Llegado el día, a la media noche, los ancianos abrieron los grifos de la olla, invitando a todos a compartir el vino, pero cuando iban a brindar ¡Oh gran sorpresa! ¡Todas las copas tenían solamente agua! Cada persona en la aldea había tenido la misma tramposa idea: si todos mis vecinos traen vino, nadie se dará cuenta si pongo en la olla una botella de agua en lugar de vino, de esta forma me voy a divertir sin gastar”.

DE QUÉ...

Dice la Biblia que Jacob, hijo de Isaac, tenía un hermano mellizo llamado Esaú, mayor por cuestión de minutos, por tanto, el primogénito y heredero por ley de Isaac.

Esaú era un hombre agreste, regido por sus apetitos, un tanto bruto y práctico. Era un cazador. Por otro lado, Jacob (quien se dice nació tomado del talón de su hermano) era pensativo e ingenioso.

La historia cuenta que un día, Esaú vuelve a su casa sin haber cazado nada. Jacob se encontraba cocinando unas lentejas y el hambriento de Esaú le pide un poco de alimento. Jacob accede, no sin antes negociar el plato de lentejas por la primigenia de Esaú.

Esaú pensó: “¿De qué me va a servir un derecho de primogenitura si me muero de hambre hoy?”. Y entonces accede al trato. Jacob conseguía lo que quería mediante la trampa y la astucia. Era un hombre que alcanzaba sus metas mediante la mentira, lo que no podía conseguir por nacimiento o por la fuerza (de ahí el nombre de Jacob: embustero, tramposo).

Pasado el tiempo, Isaac ya envejecido y ciego, decide pasar el liderazgo a Esaú –su hijo preferido-, Jacob, nada tardo ni perezoso, aprovechando que su hermano no se encontraba, se vistió con la ropa de Esaú para ser bendecido y consiguió engañar a su padre, logrando así la herencia mayor.

HUIR

Pero la mentira dura muy poco. Esaú llegó y desenmascaró a su hermano. Sin embargo, según la tradición, una vez dada la bendición, no puede haber marcha atrás. Entonces Esaú, enojadísimo, amenazó de muerte a Jacob, quien se vio forzado a huir a la casa de su tío paterno, Labán, quien vivía en otro país.

Con Labán, Jacob se encontró con la mismísima horma de su zapato. Es ahí donde se transforma, dejando de ser Jacob “el embustero”, para empezar a ser Israel “el que lucha con Dios”. Es ahí donde verdaderamente crece y madura, dándose cuenta que no es conveniente alcanzar las metas mediante el engaño y la trampa, sino mediante el sacrificio y el trabajo.

ENTONCES

Labán era mil veces más tramposo que Jacob: Cuando Jacob quiso casarse con Raquel, una de las hijas de Labán, se dio cuenta que no tenía el dinero suficiente para pagar el precio que Labán esperaba por la novia. Entonces Jacob se ofreció a trabajar gratuitamente con su tío por espacio de siete años. Pero, en la noche de bodas, Labán tramposamente hizo que su hija mayor, Lía, mucho menos hermosa, sustituyera a Raquel. A la mañana siguiente Jacob descubrió el engaño y confrontó a su tío Labán, pero éste le contestó: la hija menor no se puede casar antes que la mayor: es la ley.

Jacob recibió un trago de su propia medicina. Él mismo se vio reflejado en la conducta de Labán. Sin escapatoria, acepta esperar otros siete años para casarse con Raquel. El embustero de Labán triunfó: logró 14 años fecundos de trabajo de Jacob, quien acrecentó sus rebaños por mucho. Labán había logrado su cometido al haber descubierto la debilidad de Jacob: su amor por Raquel, disponiendo de esta pasión para engañarlo y explotarlo.

DE HIERRO

Jacob se armó de coraje, pero también de esperanza. Él jamás abandonó la idea de resistir por el amor de su vida; de hecho, tardó catorce años para construir su familia.

Finalmente, Jacob huyó de esta situación de explotación, aprendiendo que el Dios de la Justicia lo había acompañado y guiado durante todo ese tiempo.

Ese mismo Dios que pareciera que la mayoría de los políticos responsables de la gobernación del país han olvidado, pues han obviado la igualdad y la justicia y han manchado sus manos de corrupción e indolencia. Pareciera que muchos de ellos no solo están ciegos y sordos, sino también poseen un corazón de hierro. Insensible.

ASÍ COMO...

Estas dos historias se asemejan a México, parece que la mayoría de los legisladores y gobernantes vierten agua en lugar de vino, engañan como “labanes” a sus gobernados, sin ponderar los graves resultados que su cinismo y comportamiento provocan al país, especialmente a la juventud. La impunidad, la corrupción, la desigualdad, la violencia y la inseguridad son, en parte, efectos de esta realidad.

Como dice Kushner: “Así como se cree a los mentirosos sólo porque la mayoría de la gente dice la verdad, los tramposos cuentan con la honestidad (o por lo menos con la ingenuidad, o esperanza, apunto yo) de los demás para que sus engaños tengan éxito. Las buenas personas esperan que los demás actúen como ellas, en tanto que los “labanes”, del mundo esperan ser los únicos con viveza y crueldad suficientes para llevar a cabo sus engaños. Si todos actuáramos así, todos terminaríamos siendo tan infelices como los demás. Es posible que las buenas personas no generen titulares de periódicos por su buen comportamiento, pero cada voto a favor de una sociedad decente cuenta”.

DEUDA MORAL

Cultivar la ética y la justicia que de ella emana, amar la verdad y estar dispuesto a defenderla, cultivar el carácter y respetar los principios morales debería ser el testimonio a legar a las nuevas generaciones para que México progrese y sea menos desigual y más justo; pero parece que muchas personas (especialmente en el ámbito político, aunque no exclusivamente), optan por la irresponsabilidad, el nepotismo, el soborno, la calumnia, la negligencia, la corrupción, y actúan sin escrúpulos a la hora de apoyar sus intereses personales: son como ladrones, como labanes, personas que, consecuentemente, siempre tendrán una deuda moral con el país.

ESPERANZA

Ojalá que esta temporada abone a la reflexión y al cambio de actitudes, que sirva para hacer “a favor” de México, para comprender que el deseo y la ambición humanas no conocen límites, pero que el país y la gente menos afortunada sí los tienen (ya andamos recogiendo flores en el borde de un terrible precipicio).

Ojalá, también, que esta cuaresma valga para que todos entendamos que cuando un mexicano se desvía del camino para tenderle la mano al prójimo, cuando le cede el paso a su semejante, está contribuyendo con todo México.

Ojalá que comprendamos que México requiere de cruzadas que nazcan del corazón de cada ciudadano que eviten que, individualmente, nos transformemos “en el tío Labán”, cruzadas del corazón que impidan que el país continúe albergando impunemente a “labanes”, a personas abusadoras, cínicas, manipuladoras, mentirosas y corruptas.

Ojalá que, desde el corazón, todos emprendamos una cruzada para dejar de lado al Jacob embustero y tramposo y entonces transformarnos en el Jacob renacido, fuerte, esperanzador y resiliente. Ojalá algún día, como mexicanos, lleguemos a eso...

