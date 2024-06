El pay de moras azules no es igual de niña, de joven, de adulta o de adulta mayor

El lunes en el podcast “¿Qué chingados hago aquí?”, hablando de las etapas de la vida, me di cuenta de que hay personas que confunden “cambiar de etapa de vida” con “olvidar y dejar atrás lo vivido”. Me sorprendí, confieso. El pasado no cambia nunca, y no deja de ser parte de la vida, aunque no es igual vivir en el pasado que tomarlo como referente y recuerdo, sabiendo que nuestras decisiones del pasado han formado quienes somos ahora.

De niña me gustaba el pay de moras azules, y aún me gusta. Eso no lo pierdo, aunque ya no me lo como de la misma manera. No es lo mismo comerme pay de moras azules como niña, joven, adulta y adulta mayor. ¡Jajajajajaja! Ahora no lo puedo comer con helado, porque lactosa... Ciertamente lo físico es un aspecto que marca cambios en etapas de vida, pero no solo cambia nuestra condición física. Cambian nuestras creencias, nuestros valores, nuestras prioridades. De niña me mantienen, pero con familia propia hay otros que dependen de mí. Y más tarde me quedo responsable solamente de mí misma. Si subo o bajo de peso, si sufro alguna enfermedad o accidente, si cambio de trabajo, si tengo alguna pérdida importante, si hay problemas económicos, si me saco la lotería, si me jubilo... todo esto implica un cambio que puede conformarse como un cambio de etapa de vida.

La sucesión de las etapas de la vida se parece al cauce de un río. El río comienza como un pequeño brote de agua y va fluyendo, en momentos tranquilamente, en momentos de manera rápida (impulsado por la geografía de su vida), el río crece y acaba (en muchos casos) incorporándose de manera voluntaria al mar. Creo que conforme van pasando las etapas de nuestras vidas, vamos incorporándonos más y más al flujo de la vida misma. Para mí la imagen de la entrega del río al mar es lo que contemplo como llegar a entregarme tanto a la vida misma que la entrega posterior a la muerte llega como un paso más, una etapa más. Y llegaré a esa etapa con todas las vivencias y experiencias que son parte de mí.