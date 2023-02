El pasado miércoles 8 de febrero la música norteamericana perdió a uno de sus más importantes e influyentes compositores con la muerte del maestro Burt Bacharach a los 94 años de edad.

Nacido como Burt Freeman Bacharach el 12 de mayo de 1928 en Kansas City, Missouri, e impulsado por una madre que pintaba y escribía canciones para que tomara clases de piano, batería y cello durante su infancia, el joven Burt se formó en el jazz y la música clásica con un pequeño toque de rock. Estando en medio de su servicio militar en Alemania conoce al cantante Vic Damone con quien al terminar con su estadía pasa tres años de pianista y conductor de orquesta; en 1956, a sus 28 años de edad, su productividad se incrementa cuando el compositor Peter Matz lo recomienda con la diva del cine alemán Marlene Dietrich, quien requería a un conductor y arreglista para sus shows en clubs nocturnos y el resto es historia.

Esto debido a que, a partir de la década de los 60, el maestro Bacharach pasa de trabajar con la Dietrich a formar una icónica mancuerna con la cantante afroamericana Dionne Warwick luego de ser él quien la descubre en el año de 1961 y por un espacio de cuando menos dos décadas más las grabaciones de Warwick de composiciones suyas vendieron alrededor de 12 millones de copias con temas como “I Say a Little Prayer”, “I´ll Never Fall in Love Again” y “Do You Know the Way to San José?”, entre otros más. De forma paralela, Burt Bacharach hacía sus pininos como compositor de temas de películas, entre los cuales se incluyó el tema “The Look of Love”, interpretado por la cantante británica Dusty Springfield, para el spinoff de la saga de James Bond 007, en la primera versión de “Casino Royale”, de 1967.

Sin embargo, hablando de cine, fue a finales de la década de los 60 se consolidó como compositor de bandas sonoras de películas al ganar dos Oscares por la música y la canción “Raindrops Keep Fallin´ On My Head” del western “Butch Cassidy” protagonizada por Paul Newman y Robert Redford en 1969; a principios de los años 80 vuelve a repetir la hazaña al ganar el Oscar a la Mejor Canción de 1981 por el tema “The Best That You can Do” de la comedia “Arturo, el Millonario Seductor” y a finales de los 90 apareció como él mismo en la comedia “Austin Powers” interpretando otro de sus temas más representativos “What The Word Need Now is Love”. Hablando de Grammys, el maestro ganó un total de 4 incluyendo el de Grabación del Año de 1987 por “That´s What Friends Are For”.

Una semana después, el pasado miércoles 15, otro ganador de Grammys como el mexicano Luis Miguel dio nota al anunciar en redes sociales su regreso a los escenarios con su gira de conciertos 2023, 30 años después de haber ganado en 1993 además de su segundo Grammy con el disco “Aries” en la categoría de Mejor Álbum Pop dos premios “Lo Nuestro” al Mejor Álbum Pop y Mejor Artista Pop del Año, premiación que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de febrero siendo el colombiano Sebastián Yatra el artista más nominado de esta edición número 35 en diez categorías siendo un verdadero alivio tenga más posibilidades que al cuestionable “Conejo Malo” y eso ya es ganancia. La mejor de las suertes.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx