¡Feliz Día de Star Wars! Se ‘unen’ fans al lado oscuro por el poder de los villanos

La historia de Star Wars es algo que no ha terminado de contarse a 47 años del lanzamiento de la primera película creada por George Lucas. Y aunque se ha expandido el universo con series, videojuegos y películas con nuevos rostros o involucrados, la esencia no se ha perdido: el bien contra el mal.

También conocido como Darth Tyranus (Nombre Sith) fue líder de la Confederación de Sistemas Independientes y también aparece en las series ‘ The Clone Wars’ y ‘Tales of the Jedi’. Este personaje encontró la muerte a manos de Anakin Sywalker en el Episodio III – La Venganza de los Sith.

DARTH NIHILUS

También conocido como “El Señor del Hambre” fue un Sith, que apareció por primera vez en el videojuego ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords’, casi 4 mil años antes del Episodio I, y fue uno de los representantes del lado oscuro más importantes de su tiempo, marcando un precedente milenario de la lucha entre el bien y el mal.

THE INQUISITOR

Entrenado por Darth Vader, este personaje es visto en dos series basadas en el universo ficticio de Star Wars ‘Rebels’ y ‘The Clone Wars’, con el objetivo de cazar a los Jedi restantes de la infame “Orden 66”, junto con el resto de “Inquisidores”.