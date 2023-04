Teniendo por un lado la nostalgia y por el otro la falta de originalidad, si en la pantalla grande se estrenó la semana pasada una película musical de ‘La Usurpadora’, ¿Qué pasa con el streaming?

Pues para esto sobra una respuesta, o dos, y precisamente en las últimas dos semanas las plataformas de streaming han estrenado producciones que se generan, por un lado, a partir de un éxito de taquilla de la pantalla grande de los años 70 que propició una secuela de triste memoria a principios de los 80 con todo y la presencia protagónica de la hoy primera actriz norteamericana Michelle Pfeiffer y, por el otro, la nueva versión de un clásico de la literatura universal que primeramente se hizo famosa tanto en producciones cinematográficas extranjeras como mexicanas, y a principios de este nuevo milenio dio su primer protagónico en telenovelas de México al actor de origen argentino Diego Olivera.

La primera producción a la que nos referimos es a “Vaselina: El origen de las damas rosadas”, producción de Paramount Plus que estrenó sus primeros dos capítulos el pasado fin de semana y que como su título lo indica es la precuela del clásico cinematográfico “Vaselina” (Randall Kleiser, 1978), el cual catapultó al estrellato a la hoy desaparecida actriz y cantante australiana Olivia Newton-John así como a John Travolta, y entre cuyos personajes secundarios que cobijaban al personaje de Olivia en la trama estaban Rizzo (Stockard Channing) y Frenchie (Didi Conn), quienes pertenecían a un grupo de chicas rebeldes llamado “Las Damas Rosadas” que venía a propiciar el cambio radical de la heroína de la historia que se visualiza en específico hacia su final.

“Vaselina: El origen de las damas rosadas” se ubica unos años antes de los eventos en la preparatoria Rydell, en 1954 para ser más específicos, cuando como sucede con Sandy (Olivia Newton-John), una joven estudiante en este caso neoyorkina y de origen puertorriqueño llamada Jane (Marisa Dávila) no solo es vista como “bicho raro” por le grueso de esta escuela californiana, sino que no es visto con muy buenos ojos que haya tenido un romance de verano con uno de los atletas y chicos más “respetados” de la comunidad estudiantil, Buddy (Jason Schmidt) y por lo mismo es víctima no solo de bullying sino de la difamación de varios de sus compañeros.

Es aquí donde entran en escena otras chicas también latinas lo mismo que de otros grupos étnicos como de la diversidad sexual con lo que esta producción tiene un plus además de ser un homenaje al clásico con varios paralelismos tanto en historia como en secuencias musicales, aspecto que destacaron también las protagonistas de esta serie durante su promoción en medios y se cumple cabalmente para quienes son fanáticos de la original, lejos de ser como otros pueden suponer sea una especie de “Glee” en los años 50.

Menos afortunado en este sentido es el refrito para la pantalla chica estrenado el pasado viernes 14 en la plataforma de VIX Plus de “Montecristo”, que a diferencia de la telenovela del mismo título protagonizada en el año 2006 en TV Azteca que dio al argentino Diego Olivera un empujón a su posterior larga relación en telenovelas de ‘Las Estrellas’ ahora teniendo a un muy perjudicado galán a sus apenas 40 años de edad como el cubano William Levy en esta nueva versión del clásico ‘El Conde de Montecristo’, de Alejandro Dumas, ahora ubicada entre Cuba, Miami y España, y aunque manteniendo la esencia de la venganza ahora entre empresarios mineros de litio, tiene poco atractivo con todo y la mano de su buen director Alberto Ruiz Rojo (‘La Templanza’).

