Estoy en el limbo

De repente un buen día la Santa Madre Iglesia nos salió con la impensada novedad de que el limbo ya no existe. Ahora los niños que mueren sin bautizar se van derecho al Cielo, sin quedar en ese ambiguo estatus que se llamaba el limbo, y que no era condenación ni salvación, sino todo lo contrario.

Cuando los de mi generación éramos niños, las catequistas nos hablaban del limbo como de una especie de vaga penumbra donde no hacía ni frío ni calor, y donde jamás pasaba nada. Ahí no estaba Dios, pero tampoco estaba el Diablo. (Perdonarán que escriba con mayúscula el nombre del espíritu maligno, pero soy partidario de la equidad en todo, y si Diosito merece la mayúscula también la debe tener la competencia).

Recuerdo las cosas que oíamos acerca del Infierno (con mayúscula, por favor) en aquellos años en que fuera de la Iglesia no había salvación. El padre Quiñones, jesuita él, nos contó la historia de cierto niño que se fue al matiné del cine Palacio en vez de ir a misa. Al salir de la función un coche lo atropelló en la esquina de Victoria y Acuña. Esa misma noche el niño se les apareció a sus padres y les dijo que estaba en el Infierno por no haber ido a misa.

-¿Tienen alguna pregunta? –inquirió, solemne, el sacerdote.

Preguntó Jack Semenov, no sé si con aviesa intención o con legítimas ansias de saber:

-¿Y al menos la película valió la pena?

La amenaza del Infierno nos seguía a todas partes. Había un canto cuyo coro era: “Viva María, / viva el rosario, / viva Santo Domingo, / que lo ha inventado”. En una de sus estrofas decía ese himno: “El demonio al oído / te está diciendo: / ‘Deja misa y rosario, / sigue durmiendo’...”. Con esas meditaciones quién podía dormir.

El Cielo, en cambio, era un lugar de eterna dicha en donde las almas de los bienaventurados paseaban por amplias avenidas que yo imaginaba pavimentadas con concha nácar, entre muros de plata, oro y marfil. Hagan ustedes de cuenta un hotel de Las Vegas. Se oía música de arpa, y los ángeles cantaban y alababan a Dios, pues tal era su oficio: cantar, cantar, cantar; alabar, alabar, alabar... Eso duraba toda la eternidad. No se nos decía cada cuándo los ángeles cambiaban su repertorio.

Entre el Cielo y el Infierno (perdón otra vez por la mayúscula) estaba el Purgatorio. Ahí sufrían las benditas ánimas una especie de dry cleaning o tintorería de fuego a fin de estar en aptitud de entrar, sin manchas ya, en la morada de la eterna bienaventuranza. Con misas pagadas podía acelerarse la salida del Purgatorio y la consiguiente entrada al Cielo. Entiendo que esa promoción sigue todavía.

Luego estaba el limbo, que como ya no existe no se ofenderá por la inicial minúscula. Los que estaban en el limbo estaban en el limbo. Eso equivalía a estar en la Luna, o en Babia. Quienes ahí vivían -¿vivían?- no gozaban los deleites celestiales, pero tampoco sufrían las torturas del averno. Era como estar en una estación del tren de donde ya no salían trenes y a donde no llegaban trenes ya.

Luego el Papa decretó la inexistencia y nulidad del limbo. Automáticamente, me imagino, todo el personal que estaba ahí fue trasladado al Cielo. Con tanto huésped será más difícil ahora encontar sitio. Busqué en la última edición del Catecismo, y ya no hallé ninguna referencia al limbo. A lo mejor estaba yo en el limbo y no busqué bien. De todos modos estemos atentos a cualquier otra novedad que pueda presentarse. Yo tengo la esperanza de que alguna vez la Iglesia revise los mandamientos y quite por lo menos uno, de preferencia el sexto o el noveno. O que modifique las leyes sobre el celibato y acerca de la participación de la mujer en las funciones eclesiales. Esto es más difícil, ciertamente, pero en mis años de monaguillo nadie se habría atrevido a pensar que alguna vez ya no habría limbo.