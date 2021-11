Estrenan ‘Yellowjackets’ y ‘Malverde: El Santo Patrón’

Una semana después del estreno de la más reciente temporada de “Dexter: A New Blood” por Paramount Plus en la misma plataforma dio inicio una serie del mismo género con muchos elementos atractivos para verse.

Esta lleva el título de “Yellowjackets”, y es que es el nombre que lleva un equipo de jugadoras de un futbol de una preparatoria que son sobrevivientes en la época actual de un accidente aéreo en el área inhóspita de Ontario, Canadá, 25 años atrás, durante el cual vivieron una experiencia tan aterradora que hicieron un pacto por dejar atrás, pero no solo los demonios del pasado sino ciertos personajes y situaciones las llevan a enfrentarlo y con ello desentrañar la verdad del mismo ... con todas sus consecuencias.

“Yellowjackets” es protagonizada por un muy atractivo grupo de actrices como Christina Riccci (“Monster: Asesina en Serie”); Juliette Lewis (“Cabo del Miedo”; “Asesinos por Naturaleza”) y Melanie Lynskey (“Criaturas celestiales”), entre otras más quienes interpretan al grupo de ex jugadoras de la actualidad, y en colaboración con no menos talentosas directoras como Karyn Kusama (“Destrucción”) o Daisy Von Scherler Mayer (“Madeline”), además de otras y otros, es como una mezcla del caso real llevado en varias ocasiones de los supervivientes de los Andes con series memorables como “Lost” pero con la añadidura del protagonismo femenino visto desde su empoderamiento como a partir de la más oscura naturaleza humana no exclusiva de la mujer.

En total contraste, y navegando ahora a la señal de cable, a partir de mañana en punto de las 20:35 horas a través de la señal de Unicable se estrena la muy accidentada superproducción de época con el sello de la cadena Telemundo titulada “Malverde: El Santo Patrón”, la misma que recrea la mitológica historia del mencionado santo patrón de muchos cabecillas del crimen organizado pero resaltando precisamente “la santidad” de su legado al descubrirse como una especie de Robin Hood que en tiempos revolucionarios, se dedicaba a infringir la ley por ayudar a los más desprotegidos.

El serial estuvo tambaleándose justo en vísperas de tener su luz verde de grabaciones cuando su pareja protagónica original dejó el proyecto, primero Fernando Colunga y después Ariadne Díaz, pero justo cuando todo parecía irse de picada la entrada de Pedro Fernández y Carolina Miranda (de la exitosa “¿Quién mató a Sara?”, de Netflix) vino a ser más favorable para el proyecto cuyo elenco complementan figuras como Mark Tacher; Luis Felipe Tovar; Alejandro Nones (también de “¿Quién mató a Sara?”); Salvador Sánchez; Humberto Elizondo; Ivonne Montero y Candela Márquez (quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela vespertina de Televisa “SOS Me estoy enamorando”), entre otros más.

De esta forma, curiosamente, “Malverde: El Santo Patrón”, estará compitiendo directamente en rating con la telenovela en el mismo horario de “Las Estrellas” que bajo el título de “Mi fortuna es amarte” protagoniza David Zepeda, quien sustituyó a Pedro Fernández en su última producción para Televisa “Hasta el fin del mundo”, del 2014, al lado también de Luis Felipe Tovar, entre otros.

