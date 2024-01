¡Feliz Centenario, Katy Jurado!

Un día como hoy, pero de 1924, nació en la Ciudad de México María Cristina Estela Marcela Jurado García, a quien el cine mexicano, y después el hollywoodense, conocieron como la actriz Katy Jurado.

Hija de un abogado terrateniente y una cantante que trabajó en su momento en la XEW, Katy fue invitada originalmente por el cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández para actuar en su ópera prima como director “La isla de la pasión”, protagonizada por Pedro Armendáriz en 1941, pero sus padres no dieron el consentimiento. Fueron dos años después cuando el productor Mauricio de la Serna le ofreció un personaje en la película “No Matarás”, de Chano Urueta, la cual protagonizan Sara García, Emilio Tuero y Carmen Montejo, y ya siendo para entonces mayor de edad firmó el contrato sin la autorización de sus padres haciendo así su debut en la pantalla grande como una compañera del internado en el que estudiaba el personaje de Carmen Montejo, protagonista juvenil del filme.

Cinco años después, de nuevo al lado de Carmen Montejo y bajo la dirección del cineasta Ismael Rodríguez, Katy Jurado participó en uno de los clásicos de la Época de Oro del Cine Mexicano: “Nosotros los pobres” (1948), cuyos protagonistas fueron Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Evita Muñoz “Chachita”, en donde su personaje denominado simplemente desde los créditos como “La que se levanta tarde” pareció encasillarla gracias a su imponente belleza física en personajes de “mujer fatal” hasta el que interpretó bajo la dirección del español Luis Buñuel en el clásico “El bruto” (1953), ahora sí protagonizando junto a Pedro Armendáriz y el primer actor saltillense Andrés Soler en una personificación que le dio a ganar el primer Ariel de su filmografía a la Mejor Coactuación Femenina.

Katy combinaba para entonces su trabajo como actriz con el de columnista de cine y periodista de radio y crítica taurina, y estando en una corrida de toros a la que fueron el cineasta norteamericano Budd Boetticher y el actor John Wayne al enterarse de que era actriz la invitaron a participar en la película “The Bullfighter and the Lady” (1951), al lado de Robert Stack, la cual dio a Boetticher su única nominación al Oscar al Mejor Guión de ese año que era de su autoría, pero a partir de entonces quien hizo historia en Hollywood fue Katy Jurado, ya que de manera consecutiva trabajó en el clásico western “A la hora señalada” (“High Noon”, 1952), de Fred Zinnemann, junto a Gary Cooper y Grace Kelly que la llevó a ser la primera mexicana en ganar un Globo de Oro a la Mejor Coactuación Femenina de su año.

Pero si a hacer historia nos vamos, fue en 1954 cuando Katy Jurado fue más allá al convertirse en la primera actriz mexicana en ser nominada a un Oscar, en su caso a la Mejor Coactuación Femenina de aquel año por otro western como “Lo que la tierra hereda” (“Broken Lance”), de Edward Dmytryk, donde actuando al lado de otra leyenda de la actuación como el primer actor Spencer Tracy brilló en el personaje de una mujer indígena casada con el personaje de Tracy y madre de un hijo mestizo que interpreta el actor Robert Wagner. A partir de entonces, Katy combinó con éxito su carrera en el cine mexicano (donde todavía ganó tres premios Ariel, equivalentes a tres Oscares de la Academia de Cine de México) siendo la última película de su filmografía “Un secreto de Esperanza” (Leopoldo Laborde, 2002).

Katy Jurado falleció el 5 de julio del año 2002, a los 78 años de edad, en Cuernavaca, Morelos. Ese día me encontraba en la ciudad de Los Ángeles, y al no haber tenido la oportunidad de conocerla en vida, acudí a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a dejarle unas flores y ahí me encontré a su entonces alcalde, Johnny Grant, quien la recordó como “una mujer de armas tomar”. ¡Felices 100 Katy!

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo