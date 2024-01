Green Day, Frank Farian y Bobi Wine

Luego de iniciar a tambor batiente el 2024 echando un toquin en Nueva York donde le dedicaba a Trump su clásico “American Idiot” Green Day festejó tocando también la salida de su más nuevo álbum.

Esto sucedió en vísperas de la salida de su más reciente producción “Saviors” la noche del pasado jueves 18 cuando estando en vivo el programa de variedades nocturno “El Show de Jimmy Fallon” el conductor del mismo salió de su estudio a la Plaza Irving también de “La Gran Manzana” para unirse los más de mil asistentes de todo el país que se dieron cita para la ocasión coincidiendo con el aniversario número 30 de su disco debut “Dookie” y también dos décadas después de haber estrenado el álbum “American Idiot” criticando entonces al cuestionable gobierno del presidente George W. Bush del que quedó para la historia la gran mentira con tal de invadir Irak que poseía armas de destrucción masiva pero que de forma preocupante ha vuelto a tener vigencia ante el peligro del regreso de Trump a la presidencia.

Con todo, si bien el trío conformado por Billie Joe Armstrong, el bajista Mike Dirnt y el baterista Tre Cool se mantienen vigentes tanto con su sonido como con sus temas recurrentes que pueden encontrarse en rolas como “The American Dream is Killing Gme” o “Strange Days are Here to Stay”, la compilación de 15 que ofrece “Saviors” también apela tanto al humor con composiciones como “Look Ma, No Brains!” o “Dilemma” lo mismo que a la nostalgia en otras tituladas “1981” o “Corvette Summer”, que recuerda además el título de una película protagonizada por el actor Mark Hamill entre los descansos de la trilogía original de “Star Wars”, entre otras más. Hasta el momento de escribir estas líneas se estaba en espera de confirmar el estreno del álbum en el primer lugar de los 200 del Billboard que sería el segundo suyo.

Mientras esto ocurría con la música de rock norteamericano, el mundo del pop se cubría de luto con la muerte el martes 23 a los 82 años de edad del productor de origen alemán Frank Farian, el mismo a quien dedicamos algunos espacios en el otoño del año pasad cuando Paramount Plus estrenó el documental “Milli Vanilli” ya que fue él nada menos quién estuvo detrás de uno de los mayores engaños en la historia del pop al haber hecho pasar a dos modelos de color como unpar de talentosos cantantes europeos que a fines de los 80 causaron sensación al grado de ganar un premio Grammy como “Mejor Nuevo Artista” el cual tuvieron que regresar en medio de todo un escándalo al descubrirse que solo hacían lyp sync.

Esa situación sacó a la luz la misma estrategia para otros grupos “descubiertos” por Farian en la década de los 70 como Boney M, pero si bien la forma de venderlos a ambos fue algo muy reprobable, lo que no se puede negar es que la música que produjo, aunque fuera con otros cantantes, era genuina y por lo mismo quedaron para la historia temas de este género como los de Boney M entre los que se cuentan “Rasputin” o “Rivers of Babylon” o de Milli Vanilli como “Girl You Know is True” o “Blame It On the Rain”, entre otros, Descanse en paz.

Para terminar, y hablando de músicos genuinos, el mismo martes 23 se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar y aunque ya que se acerque la fecha hablaremos como de costumbre de nuestros pronósticos para la Mejor Canción, sorprendió la nominación del largometraje documental “Bobi Wine: El Presidente de la Gente”, que bajo la dirección de Moses Bwayo y Christopher Sharp disponible en Disney Plus protagoniza una estrella de la música que contiende en la política por la presidencia de su país natal de Uganda, en África, contra un dictador con más de 30 años en el poder.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx