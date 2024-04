‘Guerra Civil’ y ‘Robo’

En los últimos veinte años el cineasta de origen inglés Alex Garland se ha dado a conocer como guionista de historias impactantes desde “Exterminio”, de Danny Boyle, en el 2003.

Aquella historia previa al fenómeno que fue “The Walking Dead” en el streaming es memorable desde las imágenes de su protagonista, el hoy ganador del Oscar Cillian Murphy, caminando en un Londres desolado por la propagación de un virus que ocasiona con su contagio que las personas se conviertan en zombies, pero si a imágenes nos vamos su talento se hizo todavía más evidente con su ópera prima como director de hace una década, “Ex.Machina”, que además de ganar el Oscar a los Mejores Efectos Visuales del 2014 por darle la mejor caracterización a la robot que interpreta Alicia Vikander le dio su primera nominación a la estatuilla dorada al Mejor Guión Original de su año.

Hoy Garland vuelve a las salas de cine de México con su más reciente filme, “Guerra Civil”, luego de haber hecho historia en la taquilla norteamericana para su productora A24 en gran parte por su no menos amenazante trama que nos ubica en un futuro no muy lejano en el que un grupo de periodistas que encabeza Jessie (Cailee Spaeny, de “Priscilla”) utilizan el arma de la información veraz para evitar se intensifique una guerra civil que ha propiciado un mandatario fascista que se ha empecinado en mantenerse en el poder por un tercer período continuo (Nick Offerman, de “The Last of Us”) y cuyos paralelismos con la situación de la desinformación en países como el nuestro la hacen más aterradora.

“Guerra Civil” consolida a Garland como el gran contador de historias originales que es tejiendo en este caso una ficción en la que podemos notar guiños a clásicos como “Ven y Mira” (Elem Klimov, 1985), pero le da su propia identidad al centrar inteligentemente una carta de amor al periodismo que en tiempos como los que vivimos a nivel mundial es el oficio que para no ir tan lejos en nuestro país resulta ser el más peligroso para ejercerse y la defensa de su objetividad y libertad es la que en contextos desestabilizadores la mejor bandera para combatirlos.

Ya que hablamos de la vida real, y para no dejar de lado el streaming, el pasado fin de semana llegó a Netflix el más reciente largometraje de la cineasta sueca Elle Marjá Eira que bajo el título de “Robo” inicia curiosamente con una referencia obligada al clásico del director australiano Peter Weir “Testigo en Peligro” (también de 1985) con una niña de la comunidad indígena sami de aquel país de nombre Elsa que es testigo de cómo uno de los vecinos de la aldea mata a uno de los renos que pastorea su familia pero como él se da cuenta de su presencia y ella descubre cuando acompaña a su papá a la comisaría a hacer la denuncia, al descubrir que es policía también decide callar por el bien de su familia.

Al pasar diez años y los crímenes multiplicándose, Elsa (Elin Oskal) decide saldar esa deuda personal.

