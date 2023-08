Hablemos de Dios 135: Entre la ficción y la realidad

Hablar de lo siguiente es tema de nunca acabar. Lo sé. Pero lo tenemos que intentar, al menos. En todo este tiempo de esta saga de textos, “Hablemos de Dios”, han ido pasando los días, las horas y las páginas y no he podido abordar lo siguiente con galanura y detalle. El tema es espinoso, pero usted véalo y tome lo que le interese, lo demás lo tira al cesto de la basura. Si usted tiene una fe de roca y esta fe tiene raíces sólidas, hallazgos como los que le voy a platicar aquí sobre la antigüedad no lo moverán un ápice de lo que usted cree. Así de claros vamos a ser el día de hoy.

Pues sí, hoy vamos a abordar (lo haremos en varias entregas subsecuentes) eso llamado como “Evangelios apócrifos”. Me voy enterando que hay al menos la friolera de 23 Evangelios apócrifos (mi ignorancia es mucha). Aunque tengo varias ediciones de los más, digamos, conocidos, he conseguido un pequeño opúsculo que es una maravilla en cuanto a esquemas, información directa y cruda, y sí aporta un entramado de línea de tiempo, lo cual beneficia ampliamente al momento de reflexionar sobre todo esto.

El libro cuesta incluso muy económico (cuando lo compré estaba en barata), y su título es “¿Qué son los Evangelios apócrifos?”, de la autoría de dos reputados teólogos y catedráticos, Giacomo Perego y Giuseppe Mazza, publicado para Ediciones San Pablo y con pie de imprenta 2011. Imagino en Internet hay sitios mil de esto, pero como a mí no me interesa visitarlos porque dudo de su información, autoría y seriedad, tomo los libros que tengo a la mano y hoy comento el anterior deletreado.

Si de por sí hablar de Dios es siempre discutible y la Biblia no es fiel y perfecta en todo (al menos para mí), pues ahora el abordar este tipo de escritos los cuales están a mata caballo entre la ficción y la realidad, entre las “oídas” y la imaginación de cada autor, pues es tema de controversia y nunca acabar. Pero vale la pena porque al final de cuentas no somos lagartijas (las lagartijas no se hacen preguntas), sino humanos con una buena o gran dosis de preguntas, conocimiento insatisfecho y curiosidad. Curiosidad, dijo Fernando Savater. Por esto andamos (ando) a la búsqueda de Dios.

Ese inasible Dios que debemos de buscarle adentro, no afuera. Recuerde usted aquello de Marcos 7: “Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro”. En fin. En este libro pequeño, pero intenso, se glosa y se presenta línea de tiempo, comentarios y fragmentos de Evangelios tan extraños en su momento, como bizarras son las interpretaciones y lecturas que la gente les da hoy. Desfila un Evangelio de Judas, de Marción, de Nicodemo, de la Verdad, de los egipcios, de los ebionitas, de Santiago...

Hay uno que me ha llamado la atención por el enfoque que le han dado los “nuevos lectores”, aquello de que el maestro Jesucristo amaba a una mujer (la famosa Magdalena, la cual en voz del trovador Joaquín Sabina, nunca le cobró) ya es cosa vieja y zanjada, lo que aquí se ha encontrado, dicen, es que don Jesús era... ¡homosexual! De locos. Hay un Evangelio “secreto” de Marcos descubierto en 1958 por Morton Smith (1915-1991). De tan secreto el documento, luego de que Morton lo exploró, lo glosó y lo dejó conocer al mundo sólo a través de sus fotografías, el manuscrito desapareció.

Aquí se narra, sólo contado por Morton, que hay dos pasajes “secretos” del Evangelio que usted y yo conocemos de Marcos, donde el maestro va y resucita a un jovencito rico al cual ya luego, Jesús “le enseñó el misterio del reino de Dios”, claro, por la noche y en la cama. Caray, pues así anda el mundo hoy. Es decir, sólo hace falta que usted vaya a un puesto de revistas o a una buena y surtida librería para ver la ingente cantidad de materiales con este tema, donde amén de citar en sus cintillos y portada que son los “últimos descubrimientos”, se apoyan en datos “científicos” y claro, dicen estar apoyados en documentos “secretos”.

¿Lo ha visto y oído? En la fila de las tortillas, en los camiones urbanos, en la terminal aérea la gente diserta con suficiencia y sobrada “verdad” sobre estas temáticas y lo hacen desde su atalaya de frivolidad compartida. Nada nuevo, cuando la verdad, la inteligencia y las cosas serias están de capa caída merced a las mentiras recurrentes de “Internet”.

Hay otro, le digo que son como 23, el Evangelio de Judas, el cual si usted recuerda, fue lanzado con bombo y platillo en 2006 por la revista “National Geographic” en el mundo todo y en todas sus ediciones disponibles. De aquí brincó a los diarios y a la televisión. Lo bien cierto aquí es que el texto sí es auténtico y lo menciona Irineo de León en el Siglo II. Esta secta, la de los cainitas, considera que tanto Caín como Judas cumplieron con un plan perfecto para que sí, crucificaran a Jesús y se cumpliera la “salvación” y ésta no fuera impedida. Judas entonces no traidor, sino héroe.

Caramba, parte estoy de acuerdo. ¿Quién es el verdadero Rey en la tierra? Pues el Diablo y no Dios. Así lo dice Mateo, cuando el tremendo Satanás le ofreció a Jesús todos los “reinos del mundo y la gloria de ellos” siempre y cuando le adorase (Mateo 4: 1-25). ¿Por qué las ciudades son terribles desde siempre? Las fundó Caín, raíz de mala simiente, según la Biblia.

Mucho por explorar y hacernos preguntas serias al respecto.