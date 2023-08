Café Montaigne 267: Dios o el Estado ¿quién debe enfrentar la violencia?

El mundo es volátil. No hay asideros. No hay faros, guías, machos alfa que guíen a buen terreno a la manada. Al menor movimiento de olas bravas, todo mundo se achica. Ni se diga de ese continente de jóvenes, los cuales ven pasar el mundo a través de la pantalla plana de su celular “inteligente”. Ellos dejaron de ser inteligentes. Ahora lo son su computadora y su celular. Por esto y para evitar ser espiados por los chinos, los cuales están a punto de engullirse al mundo, el Gobierno del estado de Montana, en Estados Unidos, prohibió a sus ciudadanos, mediante ley de por medio, el uso de la aplicación de Internet llamada TikTok. Nunca es tarde para guiar a los ciudadanos a un mejor estadio de vida.

Decía que el mundo es volátil y México es un polvorín. A punto de finalizar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su frase huera y estúpida tiene un costo de miedo en vidas humanas en el país: “Abrazos y no balazos” a los delincuentes. Sí, el costo es brutal. Si el Estado no hace su parte y su trabajo, ¿lo debe de hacer Dios, lo debe de hacer el espíritu santo, lo debe de hacer la Divina Providencia? Para mi desgracia, periódicamente he dejado de lado lo importante. Y lo importante es lo siguiente: el año pasado el gran filósofo Baruch Spinoza llegó rozagante a sus primeros 200 años de vida. Y tratando de enmendar su terrible yerro y olvido, estoy leyendo lo poco que tengo de él en mi biblioteca: un deslumbramiento.

Hay una frase célebre que todo mundo cita para referirse al autor de “Ética”, es la frase pronunciada por Albert Einstein. Cuando al científico le preguntaban si creía en Dios, respondía a rajatabla: “Sí, creo en el Dios de Spinoza”. Y este Dios no tiene nada que ver en el mundo violento, real y asfixiante que nos rodea en México por las pésimas políticas de nuestros gobernantes. Vuelvo a la anterior pregunta arriba deletreadas: Si el Estado no hace su parte y su trabajo, ¿lo debe de hacer Dios, lo debe de hacer el espíritu santo, lo debe de hacer la Divina Providencia?

Para el gran Baruch Spinoza, en voz de uno de sus especialistas, Jonathan Israel, “negaba que hubiera un Dios benevolente separado de la naturaleza y que creó el mundo, y tampoco creía que el curso de los acontecimientos y lo que sucede en el mundo estuviera gobernado por una divinidad omnisciente. Para Spinoza no existe tal cosa como la Divina Providencia”. Siguiendo con la argumentación del especialista con base en una lectura detallada de la obra del filósofo, expulsado de su comunidad judía en su momento (Ámsterdam, Holanda, 1656): “...las Escrituras no eran algo divino, sino que fueron redactadas por personas reales que algunas veces tropezaron y hasta cometieron errores...”. Pues sí, es lo que aquí le he platicado una y otra vez, tanto en esta tertulia de “Café Montaigne” como en nuestro encuentro de “Hablemos de Dios”: los poetas, los narradores, los historiadores, los grandes fabuladores de la antigüedad escribieron ese libro de libros llamado la Biblia, y no hay ningún problema en ello. Es una virtud literaria e histórica que dejaran libro tan portentoso.

Y usted lo sabe y anteriormente lo he dejado por escrito: sin usted, sin humanos, no existe Dios. Nunca al revés. Por eso Dios lo necesita a usted para existir y, digamos, vivir. Lea, es el Salmo 34: “Bendice mi alma a Jehová en todo tiempo... En Jehová se gloriará mi alma... Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos su nombre en una sola voz...”. ¿Lo nota? Dios lo necesita a usted y a mí para estar sentado en su gran trono divino. Y claro que usted lo nota y creo lo sabe: Dios fue creado a nuestra imagen y semejanza porque nosotros los humanos, los poetas y rapsodas de la antigüedad, ya lo vimos con Spinoza, lo inventaron (lo inventamos). No al revés.