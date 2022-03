Hablemos de Dios 91

Hartos, hartos comentarios me han llegado con esa saga de textos donde estamos explorando al poeta Jaime Sabines en clave divina. Es decir, lo estamos glosando y analizando a través de sus poemas donde hace referencia a Dios, a lo divino o bien y de plano, cuando deja a Dios de lado y habla del diablo o de Satanás. Gracias por leerme. Y sí, el maestro Sabines es inagotable y merece un ensayo de largo calado al respecto, aunque estas columnas pueden ser precisamente eso, el pie, la semilla de un análisis dilatado y moroso.

En el texto pasado nos hicimos la pregunta, una eterna pregunta que bulle en la condición humana: ¿Tenemos alma, existe eso llamado alma? ¿Quién la inventó y como para qué? ¿es cosa divina o es cosa de nosotros los hombres, poetas y filósofos los cuales la han deletreado y moldeado a lo largo de la historia? ¿Cree usted en el alma, en su alma? ¿Cree usted en esa tontería llamada la transmutación de las almas, reencarnación de vida y almas, en toda esa basura “New age”? Lo respeto.

Hay un libro muy vendido, muy leído al respecto: “Muchas vidas, muchas almas”, lo cito de memoria. Es de Brian Weiss. Lo leí en su momento. La verdad, no sé si el libro es malo o bastante malo. Reescribo, he encontrado mis notas de dicho libro y la ficha correcta es la siguiente: “Muchas vidas, muchos maestros”. ¿Cuándo se jodió todo y la mentalidad de los jóvenes se fue moldeando tan atropelladamente, según mi juicio? No lo sé. Pero ahora los jóvenes y un gran continente de adultos, creen en la reencarnación (repito: “Muchas vidas, muchos maestros” de Brian Weiss), creen en milagros donde siempre habla Dios (“Un libro de milagros”, de Jack Canfield y Mark Victor Hansen, autores del mega éxito “Caldo de pollo para el alma”).

Jóvenes y adultos pro igual creen en filosofía y disciplinas orientales (todos los libros de Osho), creen en recetas cristianas para salir del atolladero en apenas días u horas (todos los libros de Joel Osteen), creen en poderes y enseñanzas secretas (“El Kybaliòn”, “Las cuatro leyes de la prosperidad”, “Karma, reencarnación y liberación”)... ¡Puf!

Le pongo un rápido examen señor lector: Si usted se cae y se lastima un costado y viene harto dolor, usted se pone una pulsera de dos bolas en los extremos que todo lo curan y equilibra la “energía”. Pero también se toma una pastilla de diclofenaco sódico de 100 mg de liberación prolongada... ¿El dolor disminuye por el amuleto o por el fármaco llamado Doctril? Sin duda, hoy domina la mentalidad mágica y primitiva.

Le recuerdo el texto pasado, el poeta del maestro Jaime Sabines: “El diablo no hace caso de mis citas, y Dios es sordo desde hace tiempo: ven tú, alma mía, testigo mío, dame todo lo que no tienes en tus manos, lo que no te pertenece, tu sonrisa, tus lágrimas.// ¿Qué voy hacer con ello? Nada. Quisiera echarte gasolina encima y prenderte fuego, alma mía. Para recuperarme.” (Página 198).

Esquina-bajan

En el anterior poema en prosa, el maestro Sabines se ancila en un resabio platónico: tener alma. Y usted lo sabe, el Eclesiastés de la Biblia dice que el muerto, muerto está. Si no hay vida, no hay sentidos, sentimientos, inteligencia, nada. Y ¿el alma? No existe señor lector. Bueno, parece que sí, , voy a ceder un poco, pero usted muere y su alma muere con usted. Un resabio platónico y socrático. Nada más. Pero si usted lee la Biblia, dice: “los muertos nada saben” (Eclesiastés. 9.5). Así de sencillo.

Y también y una vez más, se conoce más por el mundo a través de los buenos y angulares poetas y no a través de sanadores de almas, maestros de la superación personal y toda esa sarta de merolicos y engañadores. Lo escribió un Premio Nobel de Literatura, el inconmensurable T.S. Eliot: “Siempre hay otro que camina cerca de ti.”¿Es Dios, el diablo, la otredad?

Hoy la gente está más perdida que nunca merced a muchos factores, y en gran parte a la pandemia del virus chino la cual llegó para quedarse. Y si estamos perdidos, pues necesitamos creer en algo. La gente pide ser engañada. Necesita de un asidero. Y ese asidero no siempre son los clavos ardientes del maestro Jesucristo. ¿Reencarnar eternamente, reencarnar en un perro, un elefante o en Bill Gates del siglo XXII? Pues caray, cada quién sus traumas y sus anhelos frustrados.

¿Usted tiene alma, yo tengo alma? Es un invento de un par de poetas: Platón y Sócrates. Sabines lo sabía. Leamos lo siguiente sobre el alma, Dios y la eternidad tan buscada en la historia de la humanidad. Se lee en el texto: “Hay que estar frente a un muro. Y hay que saber que entre nuestros puños que golpean y el lugar del golpe, allí está la eternidad. Creer en la supervivencia del alma, o en la memoria de los hombres, es lo mismo que creer en Dios, es lo mismo que cargar su tabla mucho antes del naufragio.”

¿Ser eternos, buscar la eternidad, ser un vampiro? Pues es eso precisamente la tragedia: ser eternos. Hoy los vampiros se aburren y se avinagran sentados en sus castillos y residencias, consultando su Facebook y dándole “like” a las páginas donde se dialoga con “Dios”.

Letras minúsculas

Hoy en día hasta los vampiros lucen deslactosados, sin gluten, sin cafeína; ligeros, libres de grasa y sal...