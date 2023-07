Hallar tiempo

A mi hijo Jorge. ¡Felicidades!

Franz Kafka abordó en muchas de sus obras la temática del tiempo y su sentido en la experiencia humana. Su escritura se caracteriza por una atmósfera opresiva y una sensación de alienación y angustia, donde el tiempo juega un papel importante en la vida de sus personajes.

Para Kafka, el tiempo puede ser opresivo y angustiante, y las personas están atrapados en una realidad absurda e irracional. Sus personajes a menudo luchan por encontrar un propósito o significado en un mundo donde el tiempo parece desvanecerse y la vida carece de sentido.

Precisamente, hace 140 años, en julio de 1883, nació este extraordinario escritor checoslovaco, autor de “La Metamorfosis” y otras tantas otras obras que hoy continúan siendo vigentes.

En uno de sus cuentos Kafka escribe: “¿Cómo desandar las escaleras de esta vida breve, presurosa, acompañada de un estruendo que no cesa? Imposible. El tiempo que se te ha acordado es tan corto, que si pierdes un segundo pierdes tu vida entera; porque sólo es tan larga como el tiempo que pierdes. Si has comenzado, pues, un camino, sigue adelante en cualquier circunstancia: sólo puedes ganar; no corres ningún peligro; quizás al fin caigas, pero si al dar los primeros pasos te hubieras arrepentido y bajado la escalera, te habrías despeñado desde el comienzo mismo; y esto no sólo es probable sino seguro. Si no hallas nada detrás de las puertas, hay otros pisos; si no encuentras nada arriba, no importa; continúa subiendo. Mientras no dejes de subir no terminarán los escalones; bajo tus pasos ascendentes, ellos crecen hacia lo alto”.

Desgraciadamente, pocas personas están verdaderamente conscientes del valor del tiempo, del momento presente, motivo por el cual, en muchas ocasiones, la existencia se escurre sencillamente sin haber vivido, sin disfrutar el tiempo gratuitamente prestado.

Soplo

El tiempo es implacable. Es fuego intenso que finalmente todo lo quema y agua que todo lo disuelve. Inconforma y conforma. Oculta y descubre.

También el tiempo es sabio: brinda la posibilidad de extender la visión sobre el horizonte, para comprender lo vivido, para cumplir con la finalidad que personalmente tenemos encomendada en la vida, sabiendo que en cualquier momento, sin más, sin aviso previo, podemos partir.

Mientras respiramos, es necesario saber existir, hay que intentar vivir evitando a toda costa ser vividos por los vaivenes de los buenos y malos acontecimientos. Mientras tengamos el soplo de la vida inquebrantablemente hay que resistir, hay que caminar agradecidos.

La otra mitad

En fin. Vamos ya en julio, el olor que derraman las lluvias anuncia esperanza. Nuevos amaneceres tocan nuestro rostro invitándonos a reflexionar, a mirar lo gozado y también lo padecido, a darle las gracias a Dios por cada nuevo día. Este es un buen tiempo para hacer una pausa, para relajarnos, para tomar un respiro, para cerrar círculos.

Es buen tiempo para pensar en acentuar lo que nos acrecienta como personas y para hacernos el propósito de desechar -o al menos aminorar- esas conductas que frecuentemente oscurecen pedazos enteros de nuestra alma.

Es tiempo de desnudar el corazón y la mente para revestirlos de humildad y así agradecer a la vida, a Dios, por esos “Dones” que tenemos y también por los que no tenemos, para mostrar gratitud de los bienes que poseemos y desde luego de esos muchísimos que carecemos; de comprender que, finalmente, no requerimos tanto para vivir con el alma desplegada.

Redefinir

Las lluvias estimulan a meditar. El olor a tierra mojada -denominado “petricor”- estimula a sopesar si acaso la soberbia y la ingratitud han colmado nuestros espacios o si la humildad y la gratitud son las que predominan en nuestra vida.

Los días de verano son buenos para alimentar de ganas a esa voluntad que, de tiempo en tiempo, flaquea. Para preguntarle a la tierra si acaso la hemos arado y abonado con dedicación. Para observar si las semillas que hemos sembrado en sus surcos están germinando. Para ver si nuestras manos han estado extendidas o cerradas. Para averiguar si acaso hemos caminado más tiempo por la banqueta soleada o por la que abunda la sombra. Para ponderar nuestra generosidad con los demás. Para recordar que nacimos para vivir.

Para redefinir rumbos y escoger nuevas montañas a escalar. Para reírnos de nosotros mismos, para soñar, para ver todo lo que hemos hechos durante este año, y sentirnos satisfechos por ello; sin perder de vista eso que dijo Sábato: “ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros, son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados”.

Encuentra

Es tiempo de hallar el tiempo, tal como lo escribió Teresa de Calcuta: “Halla el tiempo de pensar. Halla el tiempo de rezar. Halla el tiempo de reír. Es la fuente de poder. Es el poder más grande del mundo. Es la música del alma. Halla el tiempo para jugar. Halla el tiempo para amar y ser amado. Halla el tiempo de dar. Es el secreto de la eterna juventud. Es el privilegio dado por Dios. La jornada es demasiado corta para ser egoísta. Halla el tiempo de leer. Halla el tiempo de ser amigo. Halla el tiempo de trabajar. Es la fuente de la sabiduría. Es el camino de la felicidad. Es el precio del éxito. Halla el tiempo de practicar la caridad. Es la llave del paraíso”.

Fragmentos

En este contexto comparto fragmentos del pensamiento de Constancio C. Vigil, escritor uruguayo, sobre el transcurrir del tiempo:

“¡Cuán ligeros pasan los años! Este otro año ¡qué pronto acabará! Nuestra vida misma terminará muy en breve; antes que se agriete el techo de nuestra morada, antes que se seque el árbol que nos da su fruto. ¡Si atrapáramos sus horas! ¡Si moderáramos la marcha de los días! ¡Si fuéramos, si hiciéramos aquello que anhelamos!

“Terminemos cada año lustrando la voluntad de la nueva batalla. Esta alegría con que se despide el año que se va y se recibe al que llega muestra la decepción de lo vivido y la esperanza, siempre renovada, de un porvenir mejor.

“Corazones templados y espíritus ávidos de luz, no desmayéis. Sucede el alba a la noche, la calma a la tempestad y la reconciliación a la feroz matanza.

“¡Que la bondad divina descienda en mayor poción sobre la especie! ¡Que sean más buenos los buenos, para que el amor rebose de sus corazones y se infiltre hasta en las fieras que hablan, y las amanse y redima! ¡Que redoblen su afán los sembradores de la buena simiente, para que no quede un palmo donde puedan crecer las malas hierbas cuyo solo contacto con el aire envenena las almas!

“Plantan algunos un árbol y lo consagran al culto de un recuerdo, o al hijo recién nacido. ¿Por qué no plantar un árbol en nuestro corazón, consagrándolo al amor? ¡Que se nutra de nuestra sangre, que forme de nuestra carne su ramaje, que florezca en piedad, que fructifique en comprensión de todas las ansiedades!

“(...) ¡Pidamos juntos al cielo que su misericordia se derrame sobre este infinito de ansiedades que es nuestra especie, atormentadas entrañas en que se gesta la humanidad futura!”.

Mientras...

Concuerdo con Constancio. En esto consiste el movimiento de lo eterno que hoy nos tiene atrapados en este pequeño instante. Es necesario saborear los momentos con experiencias de vida plenas, dejar ir para luego reencontrar; es momento de consumar sueños; es tiempo de degustar el presente.

Vivir de tal manera que cada pensamiento, cada acto, cada encuentro, brinden plenitud, encontrando la joya que Kafka descubrió: “Lo cotidiano en sí mismo es ya maravilloso. Yo no hago más que consignarlo”.

Así, en el ocaso de la existencia podremos sentir la satisfacción de percatarnos que todo lo hecho, lo disfrutado y también lo sufrido valió la pena.

La vida es fugaz y la existencia efímera, por ello sería bueno saber que “mientras no dejes de subir no terminarán los escalones; bajo tus pasos ascendentes, ellos crecen hacia lo alto”.

Es cierto: “Mientras no dejes de subir no terminarán los escalones; bajo tus pasos ascendentes, ellos crecen hacia lo alto”.

Solo tenemos este breve soplo de vida, este momento, para vivir; por ello, urge hallar tiempo para saber existir, para emprender una vida significativa y plena, aprovechando al máximo el breve tiempo que Dios aún nos regala.

