Iberdrola es el Caín que le gusta viajar en América

Parece ser que la cultura de “trapicheo, usura y robo” no solo quedó en las trayecto dependencias de la cultura del mexicano. Tal es el caso de “la madre patria” -si se le pude llamar así- que tal como si fuesen conquistadores burdos, utilizan a empresas con destino a su nomeclatura (Iberdrola, OHL y Repsol) para sangrar a nuestro país con artimañas legales y políticas para favorecer su entorno.

México, por medio de la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE), hace un par de días ha aprobado una sanción económica de 9.145 millones de pesos (unos 435 millones de euros) para la empresa Iberdrola Energía Monterrey (IEM), filial de la eléctrica española Iberdrola, por la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento. La sanción se refiere a la venta de energía generada en la central de Pesquería, Nuevo León, a más de 400 empresas, entre las que se encuentra Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma o Cemex.

A la letra díce la resolución “Se concluye que la conducta de la permisionaria fue de carácter grave, ya que, a sabiendas de que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, inobservó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma”, señala la resolución”.

Sea usted partidario de las energías limpias, de los hidrocarburos o de la reforma energética que planteó el ejecutivo, es de facto saber, que desde el gobierno de Calderón se dio entrada a esta tangente de reformas secundarias que permitieron la intromisión de empresas extranjeras. Ha sido un mal uso de las concesiones para generar fuente de energía por parte de empresas extranjeras. No está en juego -me parece- la privatización o no, lo que ha estado en juego es la injerencia de agentes privados con mejores cartas en un terreno desigual.

El engranaje se desmorona. Sucede que en España, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha acordado procesar a Iberdrola Generación, filial de la multinacional española Iberdrola, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5 % durante el invierno de 2013. De acuerdo al proceso, el titular del juzgado central, también acuerda proseguir la causa respecto a cuatro personas físicas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía en el momento de los hechos.

Del dicho al hecho no hay trecho, Iberdrola es el mayor generador eléctrico privado en México. Dicen los encargados de imponer una idea dominante -en este caso el diario español el País- que la compañía se ha convertido en un blanco favorito del gobierno y que el Presidente los ha acusado de monopolío y de realizar lobbying en contra de la reforma eléctrica que planteo el Ejecutivo. Ahora el menester de la reforma ha pasado al ámbito judicial.

La voz de Iberdrola se escucha y se oye rancia, con tufo a tinto de tetra pak, mientras hace tanto John Kerry tuvo acercamientos con AMLO para hacer una pausa a las empresas españolas en México y, después de veinte años -como consentida de las administraciones panistas-, se levanta el entusiasmo de la propuesta estadounidense de explorar la producción de electricidad en el Golfo de California con aerogeneradores.