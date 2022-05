Junio, elecciones locales

El 5 de junio será un día crucial para algunos de los partidos políticos. Se elegirán en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas sólo gobernadores; en Durango, la gubernatura, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías; en Quintana Roo, la gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación proporcional. Lo primero que salta a la vista es el número exagerado de regidurías en Durango, parece muy plausible que la reforma política en manos de la Cámara de Diputados acepte la propuesta incluida en la reforma de reducir esas burocracias que al final resultan un tanto inútiles.

En la elección para gobernador de Aguascalientes compiten principalmente dos mujeres: Teresa Jiménez, por el PRI-PAN, y Nora Rubalcava, por Morena. Se esperaba que Tere Jiménez no tendría mayor problema porque esa entidad ha sido gobernada por el PRI y el PAN por siempre, y se creía que ahí Morena simplemente no pintaba, pero resulta que no, Ruvalcaba ha sido una mujer que ha estado cerca de AMLO en su movimiento, y en las encuestas Nora supera a Jiménez por mucho, aunque Ruvalcaba va subiendo en las preferencias. Si gana Morena ahí, sería un triunfo sin precedentes, eso está por verse en 14 días.

En el estado de Hidalgo, que ha gobernado siempre el PRI por casi un siglo, como en Coahuila y el Estado de México -cualquier parecido es mera coincidencia-, ahí compite por la gubernatura nada menos que Carolina Viggiano (coalición PRI-PAN-PRD), ella es parte de las familias más prestigiadas de Hidalgo, es también la segunda en los cargos del PRI y esposa del ínclito Moreira II, líder de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados y según la encuesta de Mitofsky, hasta el 15 de mayo Carolina no había podido superar al candidato de Morena Julio Menchaca, que la adelanta con 20 puntos en preferencias, aunque en la última encuesta de El Financiero se sitúa con 36 puntos de preferencia contra 45 de Menchaca, parecería que se perfila como perdedora con una derrota histórica, ella empujaría la probable debacle del PRI, eso parece, pero todavía está en veremos.

La elección de Quintana Roo, la candidata a la gubernatura María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, de Morena, lleva una tendencia contundente, cuenta con 45 por ciento de las preferencias, superando a Laura Fernández (PAN-PRD-Confianza por Quintana Roo), quien cuenta con 30 por ciento. Lezama es comunicóloga.

En Oaxaca, el abanderado morenista a gobernador es Salomón Jara, quien capta 41 por ciento de las preferencias, 13 puntos arriba de Alejandro Avilés, de la alianza PRI-PRD, con 28 por ciento.

En Tamaulipas, la ventaja morenista para la gubernatura es de 11 puntos: Américo Villarreal (Morena-PT-PVEM) obtiene 50 por ciento de la intención efectiva de voto, mientras que César Verástegui (PAN-PRI-PRD) recibe 39 por ciento (El Financiero, Ibid).

En Durango, Esteban Villegas, con el PAN, PRI, PRD, alcanza el 46 por ciento de la intención del voto, contra el 42 de Marina Vitela, que compite con Morena, PVEM y PT. Morena lleva la delantera en la intención del voto de las encuestas al menos en cuatro de los seis estados en los que se elegirán gobernadores: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y han acortado la distancia en Aguascalientes y Durango. No obstante, como es normal y sano, la incertidumbre permea en todo el panorama electoral, el partidazo, el vetusto PRI, podría revivir con las alianzas, sólo parece que ya no puede y el PRD dejó de ser la segunda fuerza electoral que alguna vez fue, ahora es un trapito que necesita de sus antiguos e incontrovertibles enemigos, el PAN y el PRI, para poder subsistir, veremos qué queda de él en estas elecciones. Destacan las mujeres entre las competidoras importantes y algunas como posibles ganadoras, lo cual es muy sano para impulsar la igualdad de género en la política.