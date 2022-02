La culpa es de Ebrard, no tanto de AMLO

Tuve acceso a información de funcionarios muy cercanos a la Canciller Erika Mouynes, y llevando la contra a su comunicado oficial donde anunció que la respuesta de su gobierno había sido entregada al de México, categóricamente afirmé que Salmerón no sería objeto del beneplácito del país canalero.

Cuando la mayoría de mis colegas se devanaban las molleras conjeturando si Salmerón finalmente sentaría sus posaderas en el penthouse de la Torre ADR, sita en la Calle 58 Este de la capital panameña, tuve la osadía de publicar en este mismo espacio que no se le haría ni eso ni caminar por la bellísima cinta costera, con el título de embajador.

No estoy de acuerdo con quienes señalan a Andrés Manuel como responsable de ese desaguisado, que aquí su irreverente servidor anticipó que iba a suceder desde el 27 de enero pasado.

Me tupieron con críticas, donde las más diplomáticas fueron que estaba violando la sacrosanta secrecía que impera en este tipo de actos, que cómo me atrevía y bla bla bla.

De las más virulentas todavía se debe de estar acordando mi finada y santa madre, por los insignes recordatorios de que fue objeto.

Para afianzar mi postura platiqué con Martha Bárcena, nuestra Embajadora Eminente que lo fue de México en Estados Unidos, y con su marido, Agustín Gutiérrez Canet, diplomáticos de carrera con más de 40 años cada uno de experiencia en sus brillantes desempeños como parte del servicio exterior mexicano.

https://detona.com/articulo/mexico-vuelve-al-pasado-en-relaciones-exteriores-mafias-controlan

https://detona.com/articulo/fatal-y-en-picada-la-politica-exterior-mexicana

AUTOPSIA DE UN ERROR

1. Marcelo Ebrard pudo alertar al presidente de que antes de animarse a anunciar a Salmerón urbi et orbi en una de las mañaneras, debió de haberse consultado el asunto con el gobierno panameño y dependiendo de la reacción de los canaleros, solicitar o no el beneplácito hacia esa persona. Así lo dicta el protocolo internacional, pero no se hizo.

2. Si el presidente andaba tan enjundioso con el mentado Salmerón, Marcelo Ebrard pudo haber cabildeado con sus contrapartes de la cancillería panameña para tratar de “vender” ese nombramiento o de perdido explorar cómo tomarían semejante designación. De muy buena fuente sé que ni siquiera lo intentó, con eso de que le falta tiempo para andarse promoviendo con miras al 2024.