La interpretación es una forma de violencia que ha nacido a partir de nuestra necesidad de darle un nombre a todo

La interpretación es una herramienta que usamos con frecuencia. Llegamos a conclusiones basándonos en nuestra reacción ante algo que una persona hace o dice. Escucho mucha interpretación hoy día que presume de conocimientos parciales. Acusamos a las personas de narcisistas. Decimos que tienen TDAH. Concluimos que nos quieren hacer daño. Tachamos a otros de fríos o de hipersensibles. Explicamos sus acciones, diciendo que están enojados con nosotros.

Hemos concluido, por la manera en que manejamos información, que causa y efecto es la explicación. Yo soy territorial porque me sentí invadida de niña. Tengo una de cinco heridas de la infancia y una de norecuerdocuantos lenguajes del amor, y con ese conocimiento me explico como ser humano. Algo limitado, ¿no creen? Y sin embargo, así vamos por la vida diagnosticándonos y diagnosticando a otros, interpretando, concluyendo, determinando, y olvidándonos de la complejidad de nosotros mismos como seres humanos.

La interpretación es una de tantas formas de violencia. Me declaro culpable, y los declaro culpables. Veo “actitudes” y decido que tal persona está enojada conmigo, o que otra persona demanda trato preferencial. Declaro que alguien es inútil, que otra persona es tonta, que alguien trae algo conmigo, que otra me necesita, que otra quiere que yo la necesite, que alguien es codependiente o tóxico, que una persona permanece en una mala relación por débil... La lista es larga. Mi lista y la lista de cada uno de nosotros.

Decirle a alguien que hace cierta cosa porque le pasó esto o aquello o porque tiene ciertas características, es violencia. Tal vez lo que decimos es cierto, pero no es tan simple. Una cosa es decirme que mi desconfianza es porque me sentí traicionada en la infancia, y otra cosa es preguntarme sobre mi desconfianza y permitirme hablar de y convivir con mis propias sensaciones y recuerdos, mis propias razones. Hasta yo misma tendría que tener cuidado de no interpretarme a mí misma en base a tanta información enlatada y ya procesada. Vayamos a terapia. Por favor.